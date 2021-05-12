Гороскоп на 13 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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12.05
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Гороскоп на 13 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

10:20:285/12/2021Фото: pxhere
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13 мая всем рекомендуется экономить силы и энергию, иначе есть риск заболеть. Хорошо вечером полежать в теплой ванне с чашкой травяного чая.

часы
исключите сегодня перегрузки

Овен

У вас сегодня благоприятный день для романтики. Любые недоразумения будут решаться легко и просто. Смотрите на вещи реально и не особо предавайтесь мечтам. Если вы одиноки - скоро эта ситуация исправится.

Телец


С утра вам предстоит новое знакомство и оно будет иметь для вас очень важное значение. На работе отнеситесь к себе критично. В любовных отношениях возможны конфликты - вы не хотите идти на компромисс.

Близнецы


Не поддавайтесь ни на чьи уловки - вас сегодня все хотят обмануть. Ограничьте физические нагрузки. Для вашего будущего вам придется сегодня принимать важное решение.

Рак


Вы сегодня готовы опустить руки. Но не стоит поддаваться упадническому настроению- скоро ситуация переменится к лучшему. А пока - соберитесь и активно работайте не смотря ни на что. Вечер проведите в спокойной обстановке дома.

Лев


Никому и ничего сегодня не стоит доказывать. Берегите свои нервы - скоро и так все поймут, что вы были правы. В личной жизни могут быть недопонимания - не давайте поводя для ревности. Просто открыто поговорите.

Дева


У вас сегодня могут быть проблемы со здоровьем, поэтому оградите себя от лишней суеты. Ту работу, что можно отложить - отложите и отдохните. Может быть, вам пора в отпуск.

Весы


У вас удачливый день для выигрыша и тому подобной случайной удачи. При получении подарков судьбы - разделите радость с близкими. Отдых на природе вам сейчас будет очень полезен.

Скорпион


Вам нужна смена обстановки, поэтому если выпадет поездка - соглашайтесь. Можно заняться профилактикой заболеваний и посетить врача для обследования. Вечер проведите дома с любимой книгой.

Стрелец


У вас напряженный день и для работы и для личных отношений. Держите эмоции под контролем. Не давайте любимому человеку повода для ревности и недопонимания. Все тайное обязательно станет явным.

Козерог


Не беритесь сегодня за те дела, о которых вы мало что знаете - случайно справиться не получится. Либо обратитесь у мудрому источнику знаний. В любви у вас просто замечательный день. Ваши любовные крылышки вас ждут после работы.

Водолей


Вам сегодня может оказать поддержку влиятельный человек. День хорош для покупок, для инвестирования средств. Обратите внимание на детей - им может требоваться ваша помощь.

Рыбы


У вас комфортный и приятный день. Благоприятно заниматься домом и благоустраивать его. Вам захочется что то менять, но вы не поймете - что именно. Не торопитесь с новыми знакомствами.

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