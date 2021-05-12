Геомагнитный шестидневный шторм обрушился 12 мая 2021 на землян: как скажется солнечная активность на здоровье метеопатов

12 мая 2021 года продолжается геомагнитный шторм. Несколько дней метеопатов ждет серьезное испытание - магнитная буря завершится ориентировочно только 17 мая. Специалисты дают следующий прогноз силы магнитных колебаний по часам.
С полуночи до 6 часов утра магнитосфера Земли слабо возмущена - это эхо вчерашнего геомагнитного возмущения. Если ваша работа связана с ночными дежурствами, то ночью и ранним утром сердечная боль и увеличение давления возможны даже у здоровых людей. Людям с хроническими заболеваниями лучше спать в это время, а утром не забыть принять лекарства и ответственно отнестись к контролю артериального давления. Не допустить инсульта и инфаркта - основная задача людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сила колебаний магнитного поля ранним утром прогнозируется 3-4 балла.
С 9 часов магнитосфера придет в норму, колебания магнитного поля Земли оцениваются в 1-2 балла. Несколько часов затишья перед бурей метеопатам дает природа. До 18 часов магнитосфера в покое. Головные боли, слабость, сонливость, головокружения, трудности при дыхании - такие симптомы могут появится у метеозависимых людей. В это время не перегружайте организм, действуйте спокойно и без спешки, не пытайтесь переделать всё и сейчас. Особенно бережно отнеситесь к нервной системе - своей и окружающих. Настройтесь позитивно и оптимистически, поддерживайте родных, поговорите с детьми, неокрепшая психика которых очень восприимчива к магнитным бурям.
В 18 часов жителям Земли потребуется много сил и здоровья, чтобы противостоять мощной магнитной буре. До полуночи и на всю последующую ночь жесткий геомагнитный шторм обрушится на Землю. Сила колебаний магнитосферы прогнозируется равной 5-6 баллам. В эти часы лучше отдыхать. Примите ванну, прогуляйтесь по парку, пейте чай с мятой, поговорите с приятными вам людьми, послушайте концерт любимого исполнителя. Раньше ложитесь спать, не забывайте принимать лекарства, если вы гипертоник или гипотоник, астматик или страдаете сердечной недостаточностью. Не ешьте на ночь. Попейте теплого молока, стакан кефира или просто свежей воды. Берегите здоровье, впереди несколько сложных дней.
Как переживают магнитный шторм наши читатели:
Сергей Валентинович, 63 года:
- Гуляю по вечерам, играю в шахматы с компьютером, меньше ем. Организм легче переносит возмущения в магнитном поле. Пью лекарства и витамины.
Ирина Семеновна, 55 лет:
- Очень сильно мучают мигрени. Болят суставы и ноги отекают. Часто кружится голова, при ходьбе кидает в сторону. Стараюсь высыпаться. Ложусь рано, тогда легче.
Андрей Витальевич,43 года:
- Болит голова, нервничаю, злюсь без причины. Приступы такие агрессивности бывают, вспыхиваю, стараюсь уже сдерживать себя. Хорошо хоть пока контролирую свою нервную систему. Купил успокаивающие таблетки, пью иногда, легче.