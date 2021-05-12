В Казани начался день траура 12 мая 2021 по погибшим во время стрельбы в гимназии №175

В Татарстане официально начался день траура по погибшим во время стрельбы в школе, сообщили в пресс-службе президента региона.
Напомним, что трагедия произошла утром 11 мая в гимназии №175 Советского района. Нападавший - 19-летний Ильназ Галявиев – зашел в школу с огнестрельным оружием и начал стрельбу. В итоге погибли по меньшей мере 9 человек, семь из которых – дети.
12 мая в Татарстане объявлено днем траура, отменены занятия в школах города. Казанцы начали приносить цветы к школе еще с вечера вторника.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также заявляла, что Галявиев оставил бомбу, которая взорвалась, и «взрывная волна охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли находиться дети, но они были пустыми».
– Развалены стены, торчит проводка. Чудо, что не задымилось. Оголенные провода висят, — сказала она. В следственном комитете позже уточнили, что стрелок взорвал самодельную бомбу, когда вошел в школу.
Преступник оказался бывшим учеником школы №175, а позже учился в колледже ТИСБИ. До нападения Галявиев создал Telegram-канал, в котором сообщил о намерении убивать. А апреле стрелок получил лицензию на оружие, купил дробовик и патроны. Знакомые назвали нападавшего его тихим и необщительным. СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), которая подразумевает от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Ранее СМИ заявляли, что в нападении участвовали два человека, но позже эта информация не подтвердилась.