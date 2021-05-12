В Казани начался день траура 12 мая 2021 по погибшим во время стрельбы в гимназии №175
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Казани начался день траура 12 мая 2021 по погибшим во время стрельбы в гимназии №175

9:14:235/12/2021Фото: Страница ВКонтакте Светланы Фотиной
0

Утром 11 мая Ильназ Галявиев начал стрельбу по ученикам и сотрудникам школы, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, семь из них — дети.

Жители Казани начали приносить цветы к школе еще вечером 11 мая

В Татарстане официально начался день траура по погибшим во время стрельбы в школе, сообщили в пресс-службе президента региона.

Напомним, что трагедия произошла утром 11 мая в гимназии №175 Советского района. Нападавший - 19-летний Ильназ Галявиев – зашел в школу с огнестрельным оружием и начал стрельбу. В итоге погибли по меньшей мере 9 человек, семь из которых – дети.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура, отменены занятия в школах города. Казанцы начали приносить цветы к школе еще с вечера вторника.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также заявляла, что Галявиев оставил бомбу, которая взорвалась, и «взрывная волна охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли находиться дети, но они были пустыми».
– Развалены стены, торчит проводка. Чудо, что не задымилось. Оголенные провода висят, — сказала она. В следственном комитете позже уточнили, что стрелок взорвал самодельную бомбу, когда вошел в школу.

Преступник оказался бывшим учеником школы №175, а позже учился в колледже ТИСБИ. До нападения Галявиев создал Telegram-канал, в котором сообщил о намерении убивать. А апреле стрелок получил лицензию на оружие, купил дробовик и патроны. Знакомые назвали нападавшего его тихим и необщительным. СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), которая подразумевает от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее СМИ заявляли, что в нападении участвовали два человека, но позже эта информация не подтвердилась.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школастрельбатраурказань
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Скорбим со всей страной!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКакие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный список
    8:37:21 5/12/2021
    Какие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный список
    Выходные дни 2021: Названа дата самых длинных праздничных дней в июне
    8:33:16 5/12/2021
    Выходные дни 2021: Названа дата самых длинных праздничных дней в июне
    Невероятно красивые картинки с Днем медсестры на 12 мая и чудесные поздравления для самых милых
    8:30:54 5/12/2021
    Невероятно красивые картинки с Днем медсестры на 12 мая и чудесные поздравления для самых милых
    Какой сегодня церковный праздник 12 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:51 5/12/2021
    Какой сегодня церковный праздник 12 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Поздравление в праздник иконы Божией Матери "Нечаянная радость" 12 мая
    7:57:04 5/12/2021
    Поздравление в праздник иконы Божией Матери "Нечаянная радость" 12 мая
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 мая 2021 в России и мире
    7:40:57 5/12/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 13 мая в Бердске: заморозки и магнитные бури, какой заговор сегодня читать и зачем обязательно выйти на дорогу
    6:30:44 5/12/2021
    Погода на 13 мая в Бердске: заморозки и магнитные бури, какой заговор сегодня читать и зачем обязательно выйти на дорогу
    С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями
    6:06:00 5/12/2021
    С Днем Андрея Первозванного 12 мая: поздравления в стихах с добрыми пожеланиями
    БердскГеомагнитный шестидневный шторм обрушился 12 мая 2021 на землян: как скажется солнечная активность на здоровье метеопатов
    5:17:16 5/12/2021
    Геомагнитный шестидневный шторм обрушился 12 мая 2021 на землян: как скажется солнечная активность на здоровье метеопатов
    Вас утомляет вождение? Возможно, вы испытываете "ускоренное возбуждение" - что это
    4:00:55 5/12/2021
    Вас утомляет вождение? Возможно, вы испытываете "ускоренное возбуждение" - что это