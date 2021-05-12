Бар "Галстук" в Бердске мешает спать жителям многоэтажек. Почему в ночном клубе происходят драки и поножовщина?
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Бар "Галстук" в Бердске мешает спать жителям многоэтажек. Почему в ночном клубе происходят драки и поножовщина?

4:36:245/12/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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Полиция неоднократно получала сообщения о драках в ночном заведении. Бердчанка, живущая от бара неподалеку, несколько лет терпит такое соседство, однако хозяйка заведения утверждает, что "Галстуку" просто завидуют, а мнения людей это всего-навсего "выдуманные глупости".

Мучаются из-за шума в баре и не могут заснуть жители дома по ул. Ленина в Бердске

Из-за громкой музыки и ночных разборок в баре "Галстук" страдают жители дома по ул. Ленина, 13 А в Бердске.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" одна из жительниц дома Инна (имя изменено-прим. ред.), вместе с соседями она неоднократно обращалась в полицию, но все тщетно.

- Мы здесь живем с 1994 года. Когда покупали квартиру здесь, дом только строился и бара не было. Появился он позже и существует много лет. Раньше бар до 01:00 или 02:00 ночи работал. Также было слышно музыку, происходили бесконечные драки. Полиция как приедет по заявке разгонит их и все. На следующих выходных происходит тоже самое. В пятницу, воскресенье или субботу  стабильно слышен шум. Окно открыть невозможно. Сейчас "Галстук" работает с 04:00 до 04:30 примерно. Я вообще не высыпаюсь. Другие соседи тоже страдают. Дети, когда ложатся спать, сначала слышат шум, однако потом засыпают. У них крепкий сон. Убийство вблизи бара было в прошлом году. Но знаете, для меня это неудивительно,- сообщила Инна сегодня, 12 мая.

Впрочем, с руководством самого заведения жильцы дома по ул. Ленина, 13 А разговаривать не пытались. По их словам, даже если диалог состоится, то он будет бесполезен.

-  В прошлом году вблизи "Галстука" построили детскую площадку, хотя у нас три подъезда и почему то подальше, где у нас качели, скамейки и большая территория,  площадку не построили. Возвели только маленькую возле "Галстука". Это нам никак не объяснили. Забора поначалу не было, вот только в конце лета его построили. Пьяные выходили из бара, сидели там спиртные напитки распивали и орали. В праздничные дни происходит то же самое. Вот, например, подобное было с 8 на 9 мая, - отметила жительница Бердска, которую очень беспокоит соседство с городским баром.

Сейчас местная жительница Инна настроена решительно. Она не намерена больше терпеть якобы ночной шум и бесконечные крики под окнами.

- Я думаю и с других соседей дома собрать подписи и обратиться в администрацию, чтобы бар закрыли. Рядом с нашим домом уже очень давно расположена шашлычная, но она вообще никому не мешает и не мешала никогда. Они до 11 работают и все тихо, спокойно,- высказалась жительница Бердска.

Сама владелица бара "Галстук" Маргарита Шмакова отрицает то, что люди могут слышать громкую музыку. По мнению директора заведения, соседи просто завидуют и не желают, чтобы что-то располагалось вблизи их дома.

- Они полицию вызывали? Но к нам что-то никто не приходил из полиции и ни на что не жаловался! Нас охраняет вневедомственная охрана. Если какие-то ситуации случаются, мы сами их вызываем. Есть тревожная кнопка. Можно проверить как давно и сколько раз мы вызывали полицию. Это было очень давно и такое случается очень редко. Бар находится не в самом доме, а отдельно от дома. Музыки совершенно не слышно. Если люди что-то и слышат, то может быть это таксисты подъезжают за посетителями. У нас на первом этаже дома находится кухня, которая связана с нашим баром. Я специально спрашивала у повара, слышит ли она музыку, она ответила, что нет и даже тогда, когда прислушивается. А соседи каким-то образом слышат музыку? Ну, это вообще глупости! - выразила свою позицию Маргарита Шмакова.

Обратившись в полицию Бердска, редакция "Курьер. Среда. Бердск" выяснила, что заявления о баре поступали.

- Если рассматривать 2021 год, то получали сообщения о телесных повреждениях. Три сообщения поступили в начале и в конце февраля. Обратился гражданин и пояснил, что получил увечья в "Галстуке". 5 мая поступало сообщение о драке в этом баре, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" заместитель начальника полиции Бердска Сергей Волгин.

Также стало известно, что одно из нарушений в "Галстуке" в 2021 году правоохранители выявили самостоятельно. Так, в январе, несмотря на ограничения функционирования общепитов в связи с пандемией, бар работал в ночное время.

Отметим, что с 22 февраля власти сняли запрет в Новосибирской области на работу кафе и ресторанов с 24:00 до 08:00. Документ, отвечающий за тишину именуется как "Закон об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время". В каждом субъекте Российской Федерации установлены свои "ночные" часы, когда запрещается шум. Обычно это время варьируется от 22:00 до 23:00 часов вечера и до 06:00 – 07:00 часов утра. Максимально допустимое значение - децибел шумов от 38 до 42 дБ, однако с апреля 2012 года критерием нарушения "тишины" является раздражение соседей, которым мешает спать шум. Такое решение вынесла высшая судебная инстанция РФ, поскольку в законе важным является покой лиц и граждан. Если нарушение о шуме будет выявлено, то нарушителям грозит штраф от 500 до 6000 рублей в зависимости от региона и количества обращений. Кроме того, штраф может быть заменен на 15 суток ареста.

На вывеске указано, что бар работает до 4 утра

Вблизи бара расположена детская площадка

Вблизи бара расположена детская площадка

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