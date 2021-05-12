Огромный столб черного дыма поднялся в небе на ул. Химзаводской в Бердске: Фото горящего металлолома

Черные клубы дыма поднялись на ул. Химзаводской, 1а вчера, 11 мая в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник ОНД Николай Степоненков.
Как стало известно, огонь затронул груду металлолома.
- Обгорело железо на площади 20 кв. м. Предварительная причина пожара пока не установлена, - рассказал Николай Степоненков сегодня, 12 мая.
Пожарные успешно ликвидировали возгорание. Пострадавших на месте не было.
Напомним, что позавчера, 10 мая в Бердске за сутки произошло четыре пожара. Противопожарный режим на территории Бердска продлен до 23 мая 2021 года.