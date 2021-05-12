Огромный столб черного дыма поднялся в небе на ул. Химзаводской в Бердске: Фото горящего металлолома
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Огромный столб черного дыма поднялся в небе на ул. Химзаводской в Бердске: Фото горящего металлолома

10:20:545/12/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Николаем Степоненковым
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Огонь затронул площадь 20 кв. м. Пожар произошел вечером. Никто не ожидал, что возгорание произойдет.

Пожар произошел вечером

Черные клубы дыма поднялись на ул. Химзаводской, 1а вчера, 11 мая в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник ОНД Николай Степоненков.

Как стало известно, огонь затронул груду металлолома.

- Обгорело железо на площади 20 кв. м. Предварительная причина пожара пока не установлена, - рассказал Николай Степоненков сегодня, 12 мая.

Пожарные успешно ликвидировали возгорание. Пострадавших на месте не было.

Напомним, что позавчера, 10 мая в Бердске за сутки произошло четыре пожара. Противопожарный режим на территории Бердска продлен до 23 мая 2021 года.

Гора металла обгорела на ул. Химзаводской

Затронута немалая площадь возгорания

Запах дыма распространился по округе

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