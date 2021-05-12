Армия Израиля наносит ответные удары по важным военным объектам в секторе Газа
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Армия Израиля наносит ответные удары по важным военным объектам в секторе Газа

10:18:255/12/2021Фото: pixabay.com
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Ракетные удары из сектора Газа по городам Израиля начались 10 мая в 18:00 мск и не прекращаются до сих пор.

Сотни ракет были выпущены по центральной и южной частям еврейского государства

Палестинский анклав обстрелял центральную часть еврейского государства, за что последовали ответные удары от израильских военных. Они начали ракетный обстрел по важным военным объектам радикалов в секторе Газа в ночь на среду, сообщает армейская пресс-служба.

- В течение последних часов Армия обороны Израиля поразила существенное число значимых террористических целей и террористов по всему сектору Газа. Удары в настоящее время продолжаются, - заявляют военные.

По информации радиостанции Kan, в среду несколько сотен ракет ударили по центральной и южной частям еврейского государства. Уточняется, что данных о пострадавших не поступало.

Ракетные удары из сектора Газа по городам Израиля начались 10 мая в 18:00 мск и не прекращаются до сих пор. Ответные ракеты израильской армии поразили десятки военных объектов на территории палестинского анклава.

Напомним, что сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина.

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ракетыизраильПалестинаконфликт
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