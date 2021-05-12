Когда в Бердске объявят народное голосование по переносу Дня города с сентября на июнь: Депутаты выберут дату на сессии 12 мая 2021
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Когда в Бердске объявят народное голосование по переносу Дня города с сентября на июнь: Депутаты выберут дату на сессии 12 мая 2021

10:15:545/12/2021,Марина ВолковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Предлагается, что День города будут праздновать в третью субботу июня.

День города обычно отмечают в сентябре

Уже завтра, 13 мая, депутаты Бердска встретятся на 47-й сессии городского совета. Народные избранники обсудят важный вопрос для города - перенос Дня города с сентября на июнь. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", эта тема обсуждается с 2020 года. Но власть города еще не пришла к единому мнению. На апрельской сессии совета депутатов Бердска в этом году народные избранники так и не приняли окончательное решение. Нужно было лишь внести поправку в Устав города. Но народные избранники воздержались от столь важного решения. Предлагается, что День города в Бердска будут праздновать в третью субботу июня.

В апреле 2021 года мэр Бердска Евгений Шестернин сделал новое заявление:

- Считаю, что неправильно принимать такое решение, не спросив мнение горожан. Предлагаю продумать вариант голосования по этому вопросу, - предложил Евгений Анатольевич.

И такое решение одобрили. Власть Бердска создала правила, как будет проводится народное голосование. Депутат Елена Белова рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что 13 мая народные избранники примут проект решения, то есть правила, по которым и будет проходить народное голосование.

- Сначала примем проект, потом будут назначены публичные слушания и только после этого будет принято решение - переносить День города или нет, - уточнила Елена Викторовна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 12 мая. - нужно спросить у жителей Бердска, а нужен ли перенос Дня города.

По некоторым данным, в 2021 году 305-1 день рождения Бердска может состояться 19 июня. Стоит отметить, что в апреле против переноса Дня города выступили общественники Бердска. Светлана Рябоконь от лица активистов выразила позицию бердчан.

- Сильно много берете на себя, товарищи, - сказала Рябоконь.

Депутат Людмила Чуркина выступила с поправкой, но ее не поддержали. В прошлый год по вопросу переноса Дня города проголосовали 23 депутата. Двое выступили против, трое воздержались, а 18 проголосовали за перенос Дня города.

Кроме того, депутаты обсудят внесение изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 25 февраля 2021 года № 443 «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов города Бердска».

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сессия депутатовперенос датыдень город
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