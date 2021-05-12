12 мая – последний день поста Рамадан-2021: как сегодня правильно прожить его мусульманину и что запрещено делать
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12 мая – последний день поста Рамадан-2021: как сегодня правильно прожить его мусульманину и что запрещено делать

10:43:455/12/2021Фото: Flickr
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Последняя ночь поста - ночь вознаграждения. Тем, кто молится в эту ночь, Всевышний наградит всех, кто соблюдал пост и молился.

коран
Последний день Рамадана больше времени уделяют молитве
Сюжет: Обряды мусульман
Вечером 12 мая заканчивается Рамадан-2021: традиции мусульман в великий праздник ислама

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12 мая 2021 года - последний день священного месяца Рамадан и последний день поста. Завтра начинается большой праздник Ураза-байрам. Мусульмане испытывают радость от предвкушения праздника и некоторую грусть оттого, что самый волшебный месяц исламского календаря подходит к своему завершению.

Этот день мусульмане посвящают больше времени молитве, чтобы успеть получить последние блага от Аллаха.

Последняя ночь поста - ночь вознаграждения. Тем, кто молится в эту ночь, Всевышний наградит всех, кто соблюдал пост и молился. Все молитвы будут услышаны Аллахом, поэтому молитва - очень важная часть последних суток Рамадана.

После молитв, рано утром до восхода солнца, мусульманин должен сделать омовение полностью, надеть чистые одежды и, съев нечетное количество фиников, направиться в мечеть на праздничную молитву.

Женщины готовятся к празднику, готовя самые вкусные и питательные блюда, ими обязательно угощают родственников. Среди блюд на мусульманском столе чаще всего плов, долма, шашлыки, запечённая баранина, наваристые супы. Из сладкого - пахлава, ореховые сладости и пирожные, выпечка, сухофрукты и орехи. Обязательно - финики и свежие фрукты. В праздник Уразы никто не остается голодным - бедным семьям и нищим тоже помогают отпраздновать вкусными блюдами. также мужчины обязаны выплатить обязательную милостыню. Эти средства будут направлены на помощь бедным семьям. Сумма рассчитывается из общего состояния мусульманина и уплачивается за каждого члена семьи, в том числе и за слуг.

В Москве в 2021 году прихожан призвали остаться дома - праздничный намаз будет транслироваться на канале "Россия 1" в 9.00 по московскому времени. Молитва совершится только при полном собрании представителей духовенства и вызвано это осложненной ситуацией с пандемией коронавируса. Масочный и перчаточный режим пока не отменен. Мусульман призвали отнестись к этому с пониманием и праздновать дома вместе с семьей большой праздник Ураза-байрам.

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