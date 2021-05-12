Похороны убитых в гимназии №175 в Казани возьмет на себя власть, заявил президент Рустам Минниханов

В детской республиканской больнице состоялось селекторное совещание в связи с трагедией в казанской гимназии, где главам районов поручили обследовать все учебные заведения. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
- Все выплаты, вопросы похоронные – все берем на себя. Организуем эту работу. Мне постоянно будут докладывать. В школе находится наш вице-премьер. Мы еще раз все проверим и обойдем каждую семью, – сообщил президент.
Минниханов отметил, что в связи с днем траура школы не будут работать 12 мая, также их тщательно проверят. Помимо этого, до конца недели представители МВД и Росгвардии будут держать учебные заведения на контроле.
После президент и представители федеральных властей навестили пострадавших детей, которые сейчас находятся в ДРКБ.
Напомним, 11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба, в результате которой погибло 9 человек (7 детей и двое взрослых), 21 человек ранен.