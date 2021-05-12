Почему у людей в XXI веке стала чаще болеть спина и дрожать руки, рассказала невролог
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Почему у людей в XXI веке стала чаще болеть спина и дрожать руки, рассказала невролог

10:46:085/12/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Как рассказала невролог Наталья Ильиных, в новом веке больше людей стали чаще вести малоподвижный образ жизни, в то же время подвергая скелет непривычным нагрузками, например сидя в кресле перед компьютером.

Больная спина - расплата за современный образ жизни

Образ жизни современного человека принес и новые проблемы. Неврологи отмечают увеличение числа пациентов с патологией позвоночника. Хотя точная причина возникновения таких заболеваний, как остеохондроз и радикулит, пока не установлена, неврологи предполагают, что причина может быть в неадекватных нагрузках, которым подвергается человеческий скелет.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» невролог Наталья Ильиных, в новом веке больше людей стали чаще вести малоподвижный образ жизни, в то же время подвергая скелет непривычным нагрузками, например сидя в кресле перед компьютером.

- Лично у меня статистики нет, мы можем лишь предполагать что эти заболевания шейного и поясничного отдела — антропогенные. Как правило, заболеваниями спины занимаются терапевты. Мы, неврологи, лечим осложненные случаи, с повреждением корешков, такие как грыжа, - добавила врач.

Не способствуют здоровью и такие современные явления, как переедание, постоянные стрессы и плохая экология. Это может приводить к проблемам с сердечно-сосудистой системой, что чревато развитием атеросклероза и гипертонической болезни, и, как следствие, тромбозами и инсультом.

Ранее Наталья Ильиных рассказала, какие осложнения возникают у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

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