Мужчины, что вас отталкивает от женщины, при знакомстве?
Внешность, манера общения, наличие детей, несостоятельности, мало времени на встречи, степень пошлости, наличие мужа? Свои варианты.?)
Что вас отталкивает от женщины при знакомстве? Наличие мужа?
10:43:295/12/2021
Свои варианты.?)
Мужчины, что вас отталкивает от женщины, при знакомстве?
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