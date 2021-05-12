Что вас отталкивает от женщины при знакомстве? Наличие мужа?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что вас отталкивает от женщины при знакомстве? Наличие мужа?

10:43:295/12/2021Фото: https://pixnio.com/
0

Свои варианты.?)

Мужчины, что вас отталкивает от женщины, при знакомстве?

Мужчины, что вас отталкивает от женщины, при знакомстве?
Внешность, манера общения, наличие детей, несостоятельности, мало времени на встречи, степень пошлости, наличие мужа? Свои варианты.?)

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
знакомство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А что девушек отталкивает при знакомстве с мужчиной?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    12 мая – последний день поста Рамадан-2021: как сегодня правильно прожить его мусульманину и что запрещено делать
    10:43:45 5/12/2021
    12 мая – последний день поста Рамадан-2021: как сегодня правильно прожить его мусульманину и что запрещено делать
    В Новосибирской области утверждены критерии признания проблемных объектов долевого строительства
    10:42:08 5/12/2021
    В Новосибирской области утверждены критерии признания проблемных объектов долевого строительства
    Похороны убитых в гимназии №175 в Казани возьмет на себя власть, заявил президент Рустам Минниханов
    10:35:33 5/12/2021
    Похороны убитых в гимназии №175 в Казани возьмет на себя власть, заявил президент Рустам Минниханов
    БердскОгромный столб черного дыма поднялся в небе на ул. Химзаводской в Бердске: Фото горящего металлолома
    10:20:54 5/12/2021
    Огромный столб черного дыма поднялся в небе на ул. Химзаводской в Бердске: Фото горящего металлолома
    Гороскоп на 13 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:28 5/12/2021
    Гороскоп на 13 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Армия Израиля наносит ответные удары по важным военным объектам в секторе Газа
    10:18:25 5/12/2021
    Армия Израиля наносит ответные удары по важным военным объектам в секторе Газа
    БердскКогда в Бердске объявят народное голосование по переносу Дня города с сентября на июнь: Депутаты выберут дату на сессии 12 мая 2021
    10:15:54 5/12/2021
    Когда в Бердске объявят народное голосование по переносу Дня города с сентября на июнь: Депутаты выберут дату на сессии 12 мая 2021
    БердскТребуется электромонтер «Сервис-телеком», Бердск
    10:13:59 5/12/2021
    Требуется электромонтер «Сервис-телеком», Бердск
    БердскПолучаем права и регистрируем транспортное средство через сайт Gosuslugi.ru
    10:00:48 5/12/2021
    Получаем права и регистрируем транспортное средство через сайт Gosuslugi.ru
    «Барселона» сыграла с «Леванте» со счетом 3:3
    9:51:27 5/12/2021
    «Барселона» сыграла с «Леванте» со счетом 3:3