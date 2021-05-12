Какой симптом коронавируса может убить, стало известно
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Какой симптом коронавируса может убить, стало известно

11:19:165/12/2021Фото: pixabay.com
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Исследование показало, что если до этого у пациента наблюдалось неврологического состояния любого типа, то риск осложнений из-за COVID-19 увеличивался вдвое.

Даже несерьезные неврологические симптомы повышали риск смерти в шесть раз
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ученые из Питтсбургского университета в США выяснили, что неврологические симптомы в разы увеличивают вероятность смерти пациентов с коронавирусом, сообщается в статье, журнала JAMA Network Open.

В эксперименте участвовали 3744 взрослых пациента с коронавирусной инфекцией. У 82 процентов из них встречались неврологические симптомы: головные боли, потеря вкуса и обоняния. Также почти половину поражала острая энцефалопатия, за ней у 17 процентов следовала кома, у 6 процентов – инсульт.

Исследование показало, что если до этого у пациента наблюдалось неврологического состояния любого типа — заболевания головного и спинного мозга, нервной системы, хроническая мигрень, деменция или болезнь Альцгеймера, то риск осложнений из-за COVID-19 увеличивался вдвое. Уточняется, что даже несерьезные неврологические симптомы (например, потеря вкуса и обоняния) повышали риск летального исхода в шесть раз.

Ранее исследователи опасались, что коронавирус напрямую может влиять на мозг, вызывая отек и воспаление (менингит и энцефалит). Но такие симптомы наблюдались менее, чем у одного процента госпитализированных людей.

Стоит сказать, что ученые до сих пор не могут определить долгосрочные перспективы в отношении здоровья переболевших вирусом людей.

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