В Новосибирской области утверждены критерии признания проблемных объектов долевого строительства

Соответствующее постановление № 160-п подписано Губернатором Андреем Травниковым.
Как отметил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков, принятое постановление систематизирует алгоритм решения проблем обманутых дольщиков с применением механизма ППК «Фонд». В частности, это касается подготовки ходатайств от имени Правительства Новосибирской области в публично-правовую компанию в отношении конкретных проблемных объектов региона.
На сегодняшний день уже принято решение о достройке 7 домов с применением механизма ППК «Фонд», пакеты еще на 5 домов подготовлены, ожидается решение в ближайшие дни. На каждый объект было подготовлено ходатайство Правительства Новосибирской области.
Постановление № 160-п уточняет порядок и критерии отбора объектов недвижимости, находящихся в едином реестре проблемных объектов, расположенных на территории Новосибирской области, по которым застройщиком не уплачивались обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», подлежащих включению в ходатайство.
Подготовка ходатайства осуществляется министерством строительства Новосибирской области, в него включаются проблемные объекты, отобранные комиссией по отбору проблемных объектов, созданной при министерстве. Комиссия отбирает проблемные объекты на основании совокупности следующих критериев:
1) застройщик проблемного объекта признан банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и при его банкротстве применяются правила параграфа 7 главы IX вышеуказанного Федерального закона;
2) наличие проблемного объекта в едином реестре проблемных объектов, который формируется в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства средствами, предусмотренными программно-аппаратным комплексом этой системы, на основании сведений, размещаемых субъектами информации;
3) для строительства проблемного объекта привлекались денежные средства граждан – участников строительства.
Отбор проблемных объектов, подлежащих включению в ходатайство, производится из проблемных объектов, расположенных на территории Новосибирской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, указанный в части 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». При этом в первоочередном порядке для включения в ходатайство рассматриваются проблемные объекты, застройщики которых ранее других признаны банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Основанием для отказа во включении проблемного объекта в ходатайство является несоответствие проблемного объекта хотя бы одному из критериев отбора.
Документ опубликован на сайте Правительства Новосибирской области.
Источник: пресс-службы Правительства Новосибирской области