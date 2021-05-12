Можно ли работать 12 мая в День памяти девяти мучеников Кизических-2021? Запреты дня
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Можно ли работать 12 мая в День памяти девяти мучеников Кизических-2021? Запреты дня

11:46:085/12/2021Фото: Татарстанская митрополия
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Сегодня строго запрещалось изготавливать амулеты и обереги, а знахари в этот день читали заговоры над больными людьми и собирали лекарственные травы. 

икона
9 мучеников читались целителями и толкователями снов

Сегодня, 12 мая 2021 года, православная церковь чтит память 9 Кизических мучеников, которые приняли смерть за христианскую веру во времена гонений на христиан.

Мучеников знали как целителей и толкователей снов. К ним часто обращались за помощью в прекращении эпидемий, в частности - оспы, за излечением от прочих недугов. До сих пор на месте их погребения случаются чудеса исцеления.

Сегодня строго запрещалось изготавливать амулеты и обереги, а знахари в этот день читали заговоры над больными людьми и собирали лекарственные травы.

Большое значение придавали сегодня березовому соку - его пили для лечения множества заболеваний, а сильно больных людей окатывали им с головы до ног.

Счастливым сегодня считалось посадить хоть что-то, поэтому все работы в огороде сегодня особенно благоприятны.

Запреты 12 мая

Сегодня нельзя было весь день просидеть дома. Считалось, что солнечные лучи в этот день способны лечить, а если просидеть дома, то можно чем-то заболеть.

Нельзя сегодня таить в душе чувство зависти - оно может принести болезни.

Запрещалось сегодня окунаться в водоемы.

Нельзя было просеивать муку и стирать пыль в доме. Первое могло привести к слепоте, второе - к сильным ссорам.

Нельзя сегодня делиться своими планами с окружающими и перекладывать свои дела на других.

Приметы 12 мая

Слишком яркое солнце в скором времени обещает плохую погоду.

Чем теплее первая половина мая, тем холоднее будет вторая.

Солнце на восходе красное - к теплому лету.

Если дуб выпустил листочки раньше ясеня - лето будет сухим и жарким.

Влага на макушках овса предвещает дождливый период.

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