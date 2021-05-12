Можно ли работать 12 мая в День памяти девяти мучеников Кизических-2021? Запреты дня

Сегодня, 12 мая 2021 года, православная церковь чтит память 9 Кизических мучеников, которые приняли смерть за христианскую веру во времена гонений на христиан.
Мучеников знали как целителей и толкователей снов. К ним часто обращались за помощью в прекращении эпидемий, в частности - оспы, за излечением от прочих недугов. До сих пор на месте их погребения случаются чудеса исцеления.
Сегодня строго запрещалось изготавливать амулеты и обереги, а знахари в этот день читали заговоры над больными людьми и собирали лекарственные травы.
Большое значение придавали сегодня березовому соку - его пили для лечения множества заболеваний, а сильно больных людей окатывали им с головы до ног.
Счастливым сегодня считалось посадить хоть что-то, поэтому все работы в огороде сегодня особенно благоприятны.
Запреты 12 маяСегодня нельзя было весь день просидеть дома. Считалось, что солнечные лучи в этот день способны лечить, а если просидеть дома, то можно чем-то заболеть.
Нельзя сегодня таить в душе чувство зависти - оно может принести болезни.
Запрещалось сегодня окунаться в водоемы.
Нельзя было просеивать муку и стирать пыль в доме. Первое могло привести к слепоте, второе - к сильным ссорам.
Нельзя сегодня делиться своими планами с окружающими и перекладывать свои дела на других.
Приметы 12 маяСлишком яркое солнце в скором времени обещает плохую погоду.
Чем теплее первая половина мая, тем холоднее будет вторая.
Солнце на восходе красное - к теплому лету.
Если дуб выпустил листочки раньше ясеня - лето будет сухим и жарким.
Влага на макушках овса предвещает дождливый период.