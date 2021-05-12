Зачем бобры строят плотины ?
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Зачем бобры строят плотины ?

12:16:405/12/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Сейчас бобры обыкновенные живут преимущественно на берегах рек, водохранилищ озер, прудов и других водоемах. Они могут жить как целыми семьями из пяти-восьми особей, так и поодиночке

Если в водоеме изменяется уровень воды, то бобрам приходиться строить плотины

Всем известно, что бобры отличные мастера в постройке плотин, а вот почему они это делают знаю далеко не все. О том, зачем этим млекопитающим подобные сооружения - в нашем материале.

Бобры - это одни из самых крупных в мире грызунов, которые живут и в воде и на суше. Появились они в Азии в эпоху эоцена, а их предки имели массу около 350 кг. Сейчас бобры обыкновенные живут преимущественно на берегах рек, водохранилищ озер, прудов и других водоемах. Они могут жить как целыми семьями из пяти-восьми особей, так и поодиночке. Зачастую они занимают выбранное место у водоема целыми поколениями. Эти животные наиболее активны в темное время суток, а осенью начинают заниматься сбором еды на зиму, поэтому могут трудиться по 10 часов и больше.

Бобры считаются очень трудолюбивыми млекопитающими, потому что известны постройкой внушительных плотин. Кроме этого, они также строят норы, которые выкапывают в берегах. Вход туда всегда находится под водой, а само жилище - на глубине не более метра. Бобровые хатки строятся там, где невозможно вырыть нору. Они, как правило, выглядят как конусообразный “шалаш” из веток и хвороста, высотой до 3 метров и до 10-12 метров в диаметре. Такая конструкция скрепляется илом, глиной и землей и находится на воде, чтобы до нее не смогли добраться хищники. Внутри такого жилища есть возвышающаяся “комната” и многочисленные ходы из которых можно попасть в воду. Также дно камеры застилается травой, листьями, чтобы оно было удобнее.

Если в водоеме изменяется уровень воды, то бобрам приходиться строить плотины. Такая конструкция помогает регулировать уровень воды и тем самым защитить норы и хатки от высыхания. Плотины также помогает животным обезопаситься от хищников и добывать еду в зимний период. Строить плотину бобры начинают в водоемах, которые располагаются в лесах, а деревья должны расти близко к воде, потому что именно они становятся каркасом этого сооружения. Позже ствол дерева обрастает ветками и хворостом, которые скрепляются глиной или илом. Кроме этого, в ход идут камни на дне водоема, которые также укрепляют глиной. Стандартная длина плотины - около 20 метров, однако в истории был случай, когда канадские бобры построили плотину продолжительностью в 700 метров. Зачастую подобная конструкция способна выдержать даже человека.

Такая плотина обычно строится ниже бобровых жилищ - нор и хаток. Это помогает замедлить быстрое течение и тем самым быстрее и незаметнее добираться до своих домиков, где у них хранятся запасы еды. Кроме этого, такое сооружение позволяет разрастаться водорослевой растительности, которая служит дополнительным источником питания у бобров. Плотины могут оказывать и другое положительное влияние на окружающую среду. Например, они борются с наводнениями, очищают воду от загрязнений, которые скапливаются в иле, помогают сохранению некоторых видов рыб. При этом бывают случаи, когда подобные сооружения вызывают выход воды из берегов, что может привести к затоплению населенных пунктов. В таком случае плотину рушат или переселяют бобров в другое место. Некоторые ученые склонны считать, что эти животные используют орудия труда для постройки своих жилищ и плотин.

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