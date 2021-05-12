Пьяные подростки убили и спрятали под лед ровесника

Двух подростков - 15 и 17 лет - обвиняют в убийстве 17-летнего приятеля. Они задержаны в Слюдянском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.
- В кратчайшие сроки сотрудниками полиции были установлены личности подозреваемых. В настоящее время несовершеннолетние задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. 15-летнему и 17-летнему подросткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что во время совместного распития спиртных напитков, подростки нанесли пострадавшему несколько ударов, задушили его и спрятали тело под лед. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения для преступников.
Прокуратура области сообщает, что организована проверка соблюдения органами системы профилактики требований федерального законодательства. Отмечается, что один из осужденных и потерпевший состояли на учете в этих органах.