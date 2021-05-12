Кто охраняет детей в школах Бердска: Эксперимент с проникновением в лицеи после трагедии в гимназии №175 Казани

В Казани произошла трагедия — 11 мая бывший ученик с оружием в руках пришел в свою родную школу и расстрелял людей — погибли дети и вставшие на их защиту взрослые. Стало известно, что оказать сопротивление и остановить стрелявшего в школе было некому. На входе в школу вооруженного преступника встретил пожилой вахтер. Всего погибших 9 - 7 из них дети. Умерла учитель английского языка и сотрудница школы. 23 человека находятся в больницах. В городе 12 мая объявлен днем траура. Похороны погибших состоятся сегодня, 12 мая. Убийце хватило8 минут, чтобы убить 9 человек и выстрелить еще в 23.
Как охраняют школы в Бердске и можно ли пройти по школе беспрепятственно? Ответ на эти вопросы «Курьер. Среда. Бердск» искал сегодня, 12 мая.
Первой оказалась школа №1
"Первая — всегда первая", такой девиз встречает учеников на входе в родную школу. Установленные турникеты на входе закрыты, все заходят через узкие ворота сбоку. Вахтер сидит у раздевалок. Во время урока возможно меня бы остановили сразу, но сейчас перемена, дети толпятся возле витрин с кубками, класс выходит на физкультуру. Вокруг вахтера снует толпа учеников.
Спокойно и медленно прохожу по коридору, вопрос — "вы куда?" прозвучал, когда я прошла половину раздевалок. Возвращаюсь, объясняю, что училась здесь и хочу подняться к директору и поснимать фото на память. Спрашивают паспорт, записывают в тетрадь. Женщина на вахте, конечно, не бабушка, но остановить вряд ли кого-то сможет — не та весовая категория. Спрашиваю, а если преступники придут в школу, кто остановит? Дежурная вахтер показывает тревожную кнопку и объясняет, что приедут быстро.
Поднимаюсь на второй этаж, прохожу в кабинеты, прошу сфотографировать доску, разрешают. Никого не удивил визит постороннего человека. Представилась заместителю директора школы Вадиму Маскину, встретив его в коридоре. Вадим Владимирович объяснил, что тревожную кнопку проверяли вчера два раза, реагирует мгновенно. В школе красиво — картины на стенах, теплая атмосфера, как дома. Вахтер на выходе объясняет, что знает всех учеников и родителей. Заходит мама с дочкой, тоже записывается у вахтера и проходит к учителю. Тревожная кнопка и хрупкая женщина на входе — наша надежда на безопасность детей.
Школа №9
В школе №9 сразу у дверей вахтер — скорее всего пенсионного возраста, тревожная кнопка как медальон на шее. Здесь же — дежурный администратор. Спрашивают кто и к кому. Говорю, что по личному вопросу к директору. Стандартно просят паспорт, записывают в журнал. Администратор лично проводит в кабинет директора. У директора школы №9 Веры Забелич объясняю цель визита. Говорим о роли семьи и школы в воспитании детей. Вера Викторовна провожает до выхода из школы.
- Такой порядок. У нас в школе встречают и провожают посетителей, - объясняет она. На входе из школы №9 две женщины и тревожная кнопка.
Лицей №7
В лицее №7 очень красивые клумбы, газон, цветут тюльпаны.
- Дети сами ухаживают за цветами, поэтому не рвут и не ломают, - объясняет садовник.
Заходим в лицей. Здесь всё серьезно. На входе охрана — наконец-то мужчина, и не слабого десятка. Дежурный администратор спрашивает кто я, к кому. Турникеты закрыты. Тут не пройти просто так. Объясняю, что хотела поговорить с директором. Дежурная администратор записывает данные паспорта, вместе со мной поднимается в кабинет директора. Исполняющая обязанности директора лицея №7 Наталья Осинцева разговаривает по телефону, пока она не освободилась, меня не оставляли одну возле кабинета. Учителя в учительской говорили о трагедии в Казани, о том, что безнаказанность порождает чудовищ, что замечание боимся детям сделать лишний раз, всё дозволено, вот и итог. Администратор провожает до выхода из школы.
Лицей №6
На входе встречает молодой крепкий дежурный. Из средств защиты у него тревожная кнопка и служба в спецназе. Стандартная процедура — вопрос кто, паспорт, к кому. Дежурный знает, кто из администрации в школе, звонит, если кого-то нужно увидеть, и вызывает. Спрашивает, договаривалась ли я о встрече. Прорываться сложнее. Турникетов нет — не позволяет планировка коридора, так объясняет дежурный. Дети, проходя мимо, здороваются. Серьезный человек на входе в лицей №6.
Школа №2
Ппланировка входа такая же как в лицее №6. Здесь, наверное, какое-то совещание по безопасности — несколько человек во главе с директором что-то обсуждают. Пройти в школу можно по предъявлению паспорта и с объяснением цели визита. Решение о пропуске вас в школу примет девушка — администратор.
- Когда происходят такие события, не до хорошего настроения, - объясняет неприветливость директор школы №2 Евгения Перфилова.
Конечно, предусмотреть всё невозможно. Но рамки и металлоискатели на входе в суде Бердска зачем-то установлены. А на входе в школу, где дети, преступника встретит пенсионерка. Успеет ли она нажать тревожную кнопку?
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня директора школ Бердска, звонили руководителям ЧОП и узнавали об условиях охраны учебных учреждений.
Директор управления образования Бердска Михаил Каркавин рассказал "Курьер. Среда. Бердск", почему вход в школу охраняют старушки:
- В школе существует штатное расписание, в котором указан вахтер. Нанять охрану - это полномочия образовательной организации.