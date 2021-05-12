Погибшая при стрельбе в гимназии №175 Казани учитель английского языка Эльвира Игнатьева хотела уволиться. Подробности трагедии
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Погибшая при стрельбе в гимназии №175 Казани учитель английского языка Эльвира Игнатьева хотела уволиться. Подробности трагедии

2:31:275/12/2021Фото: Инстаграм Эльвиры Игнатьевой
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По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни.

Погибшая учительница хотела уволиться из школы в мае

В результате стрельбы в гимназии №175 Казани погибла 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, она пыталась закрыть дверь и спасти учеников.

- По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным, — сообщил ТАСС источник.

Уточняется, что погибшая учительница хотела уволиться из школы в мае. Она собиралась доработать положенный срок, чтобы не бросать учеников, а после немного пожить для себя.

Эльвира продолжила традиции семьи, когда стала педагогом, её мать тоже была преподавателем. Общий педагогический стаж девушки составляет пять лет. Учительница также выигрывала грант "Наш новый учитель-2018" и занимала второе место в этапе конкурса "Учитель года-2018".

По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни. Она даже не могла съездить в отпуск.

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школаказаньучительница
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