Что можно кушать мусульманам 12 и 13 мая в последний день поста Рамадан и в день разговения Ураза Байрам-2021

Подходит к концу священный пост Рамадан у мусульман. 12 мая - последний его день в 2021 году. 13 мая все будут отмечать один из самых крупных праздников - Ураза-байрам.
Поскольку 12 мая 2021 года пост все еще продолжается, то есть и пить в этот день строго запрещено. Разговение можно будет сделать только на ифтар. Это вечерний прием пищи, который начинается только после заката солнца. Поскольку после заката солнца начинается вечерняя молитва, то рекомендуется сразу после наступления времени заката и перед молитвой съесть несколько фиников и запить их водой, затем совершить вечернюю молитву, а уже потом приступить к основному приему пищи.
Завтра, 13 мая 2021 года, все ограничения поста снимаются. Поэтому сегодня положено день проводить в более усердной молитве. Женщины сегодня начинают готовить праздничные столы. Ураза-байрам отмечается очень празднично, и блюда все соответствуют праздничному событию- готовятся самые вкусные, самые любимые мусульманами блюда. Чаще всего среди них плов, жареная, запечённая и тушеная баранина, различные мясные нарезки, долма (это голубцы с бараниной в виноградных листьях), готовятся самые вкусные десерты. Обычно это пахлава, десерты с орехами в виде печенья и пирожных, часто делают чак-чак. Также на столе присутствуют свежие фрукты и сухофрукты, орехи. Обязательно частью приготовленных блюд делятся с родными для завтрашнего празднования.
На празднике Ураза-байрам никто и никогда голодным не должен остаться. Бедным и нищим тоже устраивают праздничные обеды - сегодня все-все должны праздновать по настоящему, никто ни в чем не должен нуждаться.
К праздничному приему пищи приступают не раньше обеда, поскольку с утра в день Уразы идет сначала праздничная молитва, а уже после нее все поздравляют друг-друга и начинают праздновать. Утром, перед началом молитвы, можно съесть несколько (нечетное количество) фиников и запить их водой. Потом приступить к молитве, потом только начать праздничное разговение.
В 2021 году из-за ситуации с коронавирусом всех мусульман Москвы призывают остаться на праздничный намаз дома, поскольку мечети для прихожан будут закрыты. Трансляцию можно будет посмотреть 13 мая в 9.00 по московскому времени на канале "Россия 1".