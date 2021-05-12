Дорогой Злой, наконец-то, аватараки можно прикрепить на kurer-sreda.ru - проверьте, пожалуйста!
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Дорогой Злой, наконец-то, аватараки можно прикрепить на kurer-sreda.ru - проверьте, пожалуйста!

1:20:375/12/2021
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Просим простить нас, что делали долго. Но важно, что сделали! 

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Галина Коморникова:
Аватарки можно крепить

Дорогой Злой, кажется, аватарки должны уже крепится - проверьте! Просим простить нас, что делали долго. Но важно, что сделали!
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kurer-sreda.ruаватарки
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