Дорогой Злой, наконец-то, аватараки можно прикрепить на kurer-sreda.ru - проверьте, пожалуйста!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Галина Коморникова:
Дорогой Злой, кажется, аватарки должны уже крепится - проверьте! Просим простить нас, что делали долго. Но важно, что сделали!
Просим простить нас, что делали долго. Но важно, что сделали!
От редакции
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