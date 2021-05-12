Убогое здание пушкинской почты в Бердске не вмещает посетителей: Микрорайоновцы едут через весь город и толпятся в очередях в пандемию

Возмущению бердчан отсутствием почтового отделения в Микрорайоне нет предела. Занятые работающие люди должны полдня тратить на то, чтобы съездить на другой конец города и получить не всегда важную корреспонденцию. А кроме того, в отделении почты №4 на ул. Пушкина в Бердске, нередко скапливаются очереди, поскольку работа удвоилась.
Как, например, произошло 12 мая.
- Надо проехать через весь город, чтобы увидеть на крыльце хвост очереди. Люди реально стоят на улице, потому что в помещении всем не хватает места. Я не могу трать три часа, разрывать день, чтобы получить письмо из налоговой о пени в 25 копеек или счет-фактуру, которая мне не нужна. Но когда приходит извещение, я же не знаю, важное или нет письмо пришло. Поэтому должен потратить полдня, чтобы прочитать, что же мне прислали, - высказался Дмитрий, который в среду стал свидетелем столпотворения в бердском почтовом отделении №9.
Он полагает, что многие заказные письма могли бы бросать в почтовый ящик вместо извещения. Кроме того, он уверен: в Микрорайоне, где проживает более трети населения Бердска можно найти подходящее помещение вместо аварийного здания, из которого выселили Почту России.
- Самый густонаселенный район города не имеет почты, в то время как в каждой самой захолустной деревне она есть. Мы — второй город в Новосибирской области и без достаточного количества почтовых отделений, - высказался житель Микрорайона.
Напомним, отделение Почты России в Микрорайоне Бердска закрыли летом 2020 года, так как здание №15Б, в котором оно находилось, признано аварийным. Кирпичное трехэтажное строение мэрия повторно выставила на торги, снизив цену с 12,5 до 8,5 млн рублей. Но пока покупателей нет.
Как нет предложений и от руководства госкорпорации под названием «Почта России» по размещению отделения Микрорайоне Бердска. Хотя бердкая власть предложила несколько мест. Директор филиала АО «Почта России» Николай Новосельцев почти год рассматривает предложения и подбирает помещение, соответствующее требованиям. Он ищет помещение на первом этаже, площадью не менее 100 кв. метров, имеющее подъездную площадку и возможность обустроить люковое окно для разгрузки почты.
- Мы им оказали содействие с "Продсибом", но они отказались. С нашей стороны было сделано все, в том числе и площадка по благоустройству для разворота транспорта и приемов почты. Если нужна им будет помощь, мы готовы ее оказать, - рассказал депутатам мэр Бердска Евгений Шестернин.
Как заявил спикер горсовета Владимир Голубев, он направил от имени фракции «Единая Россия» письмо главе «Почты России». Но тот не ответил в срок. Теперь бердские депутаты будут писать в прокуратуру и президенту Владимиру Путину.
Пока же микрорайоновское отделение №9 ютится в маленькой комнатке по адресу: ул. Пушкина, 175. За тесноту и удаленность посетители ругают почтовиков. Тем временем акционированная в 2019 году госкорпорация нанимает британскую компанию, чтобы та разработала стратегию по мотивации топ-менеджеров.
Около 3,5 млн рублей получил от «Почты России» компания Ernst & Young, которая занимается консалтинговыми услугами. Фирме предстоит разработать финансовую мотивацию для высшего руководства. При этом правление госкомпании за прошлый год получило 74,6 млн рублей, что в среднем составляет около 500 тыс. рублей в месяц каждому из 13-ти человек. Даже при таком жаловании управленцам «Почты России» почему-то нужны дополнительные стимулы от западных консультантов, пишет Baza.