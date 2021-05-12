Мама оставила в машине 2-летнего сына у магазина «Rich Family». Сморите видео спасения

11 мая в 13:25 экипаж спасателей выехал на вызов на ул. Петухова возле магазина «Rich Family». В заблокированном салоне припаркованного рядом автомобиля находится мальчик 2019 г.р. Мама ребенка попросила помощи в обеспечении доступа в салон.
Прибывшие на место сотрудники спасательной службы разблокировали дверь автомобиля марки «Хонда Фит». Через несколько минут ребенка освободили и передали матери. В медицинской помощи он не нуждался.
- Не оставляйте детей одних в салоне автомобиля. Покидая салон, обязательно вынимайте ключи из замка зажигания. Носите ключи в кармане, не оставляйте их в автомобиле. Имейте при себе сотовый телефон, - напоминают спасатели.