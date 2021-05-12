Мама оставила в машине 2-летнего сына у магазина «Rich Family». Сморите видео спасения
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мама оставила в машине 2-летнего сына у магазина «Rich Family». Сморите видео спасения

3:07:325/12/2021Фото: Группа ВКонтакте "Спасатели МАСС"
0

Спасателей открыли автомобиль и помогли мальчику выбраться.

В медицинской помощи мальчик не нуждался

11 мая в 13:25 экипаж спасателей выехал на вызов на ул. Петухова возле магазина «Rich Family». В заблокированном салоне припаркованного рядом автомобиля находится мальчик 2019 г.р. Мама ребенка попросила помощи в обеспечении доступа в салон.

Прибывшие на место сотрудники спасательной службы разблокировали дверь автомобиля марки «Хонда Фит». Через несколько минут ребенка освободили и передали матери. В медицинской помощи он не нуждался.

- Не оставляйте детей одних в салоне автомобиля. Покидая салон, обязательно вынимайте ключи из замка зажигания. Носите ключи в кармане, не оставляйте их в автомобиле. Имейте при себе сотовый телефон, - напоминают спасатели.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ребенокмашинаспасатели
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следите за детьми!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКто охраняет детей в школах Бердска: Эксперимент с проникновением в лицеи после трагедии в гимназии №175 Казани
    3:04:04 5/12/2021
    Кто охраняет детей в школах Бердска: Эксперимент с проникновением в лицеи после трагедии в гимназии №175 Казани
    Ученик гимназии №175 Казани на видео рассказал, что происходило в школе во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева
    2:42:01 5/12/2021
    Ученик гимназии №175 Казани на видео рассказал, что происходило в школе во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева
    Погибшая при стрельбе в гимназии №175 Казани учитель английского языка Эльвира Игнатьева хотела уволиться. Подробности трагедии
    2:31:27 5/12/2021
    Погибшая при стрельбе в гимназии №175 Казани учитель английского языка Эльвира Игнатьева хотела уволиться. Подробности трагедии
    БердскУбогое здание пушкинской почты в Бердске не вмещает посетителей: Микрорайоновцы едут через весь город и толпятся в очередях в пандемию
    2:29:35 5/12/2021
    Убогое здание пушкинской почты в Бердске не вмещает посетителей: Микрорайоновцы едут через весь город и толпятся в очередях в пандемию
    Как проводят ночь с 12 на 13 мая в день Ураза Байрам-2021: традиции, запреты и что нужно обязательно сделать?
    2:20:35 5/12/2021
    Как проводят ночь с 12 на 13 мая в день Ураза Байрам-2021: традиции, запреты и что нужно обязательно сделать?
    Праздничный намаз на Ураза-Байрам 13 мая: В каких мечетях и в какое время начнется проповедь и богослужение в Москве в 2021 году
    2:18:02 5/12/2021
    Праздничный намаз на Ураза-Байрам 13 мая: В каких мечетях и в какое время начнется проповедь и богослужение в Москве в 2021 году
    Новые правила WhatsApp: у кого мессенджер перестанет работать 15 мая 2021
    1:59:39 5/12/2021
    Новые правила WhatsApp: у кого мессенджер перестанет работать 15 мая 2021
    Сухарями подавился и умер 4-летний мальчик
    1:18:15 5/12/2021
    Сухарями подавился и умер 4-летний мальчик
    Убитых в гимназии №175 в Казани похоронят в день Траура 12 мая 2021
    1:16:15 5/12/2021
    Убитых в гимназии №175 в Казани похоронят в день Траура 12 мая 2021
    В Казани ночью несут цветы и игрушки в память о погибших в гимназии №175. Смотрите видео
    1:06:11 5/12/2021
    В Казани ночью несут цветы и игрушки в память о погибших в гимназии №175. Смотрите видео