Ученик гимназии №175 Казани на видео рассказал, что происходило в школе во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ученик гимназии №175 Казани на видео рассказал, что происходило в школе во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева

2:42:015/12/2021Фото: Стоп-кадр с видео
0

Ученики услышали громкий выстрел, который прогремел на все учебное заведение. Дети подошли к окну, чтобы понять откуда издался звук и в этот момент рядом с их кабинетом раздался еще один выстрел.

Нападающий пытался зайти к ним в помещение, притворяясь полицейским

Ученик 9 класса казанской гимназии №175 прокомментировал, что произошло в момент нападения на школу 19-летним Ильназом Галявиевым. Мальчик рассказал, что сначала все спокойно сидели на уроке, а затем ученики услышали громкий выстрел, который прогремел на все учебное заведение. Дети подошли к окну, чтобы понять, откуда издался звук и в этот момент рядом с их кабинетом раздался еще один выстрел.

- Мы убежали в маленький кабинет учителя, закрылись там. Нам сказали сидеть в кабинете, не выходить и закрыть все двери... Мы сидели там до того, как зашли полицейские, - рассказывает девятиклассник.
Все происходило на третьем этаже. Со слов ученика, нападающий пытался зайти к ним в помещение, притворяясь полицейским. Учитель при этом сказал детям сидеть тихо. Многих школьников эвакуировали через окна гимназии при помощи пожарной лестницы, остальных освободили правоохранители, выломав двери кабинетов.

Напомним, зверское нападение на учеников школы произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек - 7 детей, учитель английского языка и работница школы. 23 человек находятся в больницах с травмами и огнестрельными ранениями.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нападенияполицейскиеправоохранителипрокомментировал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Ученик гимназии №175 Казани на видео рассказал, что происходило в школе во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева
    2:42:01 5/12/2021
    Ученик гимназии №175 Казани на видео рассказал, что происходило в школе во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева
    Погибшая при стрельбе в гимназии №175 Казани учитель английского языка Эльвира Игнатьева хотела уволиться. Подробности трагедии
    2:31:27 5/12/2021
    Погибшая при стрельбе в гимназии №175 Казани учитель английского языка Эльвира Игнатьева хотела уволиться. Подробности трагедии
    БердскУбогое здание пушкинской почты в Бердске не вмещает посетителей: Микрорайоновцы едут через весь город и толпятся в очередях в пандемию
    2:29:35 5/12/2021
    Убогое здание пушкинской почты в Бердске не вмещает посетителей: Микрорайоновцы едут через весь город и толпятся в очередях в пандемию
    Как проводят ночь с 12 на 13 мая в день Ураза Байрам-2021: традиции, запреты и что нужно обязательно сделать?
    2:20:35 5/12/2021
    Как проводят ночь с 12 на 13 мая в день Ураза Байрам-2021: традиции, запреты и что нужно обязательно сделать?
    Праздничный намаз на Ураза-Байрам 13 мая: В каких мечетях и в какое время начнется проповедь и богослужение в Москве в 2021 году
    2:18:02 5/12/2021
    Праздничный намаз на Ураза-Байрам 13 мая: В каких мечетях и в какое время начнется проповедь и богослужение в Москве в 2021 году
    Новые правила WhatsApp: у кого мессенджер перестанет работать 15 мая 2021
    1:59:39 5/12/2021
    Новые правила WhatsApp: у кого мессенджер перестанет работать 15 мая 2021
    Сухарями подавился и умер 4-летний мальчик
    1:18:15 5/12/2021
    Сухарями подавился и умер 4-летний мальчик
    Убитых в гимназии №175 в Казани похоронят в день Траура 12 мая 2021
    1:16:15 5/12/2021
    Убитых в гимназии №175 в Казани похоронят в день Траура 12 мая 2021
    В Казани ночью несут цветы и игрушки в память о погибших в гимназии №175. Смотрите видео
    1:06:11 5/12/2021
    В Казани ночью несут цветы и игрушки в память о погибших в гимназии №175. Смотрите видео
    БердскВ Бердске ставят вакцину против коронавируса на площади Горького: Мобильный пункт будет работать 12,13 и 14 мая 2021
    1:03:50 5/12/2021
    В Бердске ставят вакцину против коронавируса на площади Горького: Мобильный пункт будет работать 12,13 и 14 мая 2021
    Скрыть объявление