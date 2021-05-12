Ученик гимназии №175 Казани на видео рассказал, что происходило в школе во время нападения 19-летнего Ильназа Галявиева

Ученик 9 класса казанской гимназии №175 прокомментировал, что произошло в момент нападения на школу 19-летним Ильназом Галявиевым. Мальчик рассказал, что сначала все спокойно сидели на уроке, а затем ученики услышали громкий выстрел, который прогремел на все учебное заведение. Дети подошли к окну, чтобы понять, откуда издался звук и в этот момент рядом с их кабинетом раздался еще один выстрел.
- Мы убежали в маленький кабинет учителя, закрылись там. Нам сказали сидеть в кабинете, не выходить и закрыть все двери... Мы сидели там до того, как зашли полицейские, - рассказывает девятиклассник.
Все происходило на третьем этаже. Со слов ученика, нападающий пытался зайти к ним в помещение, притворяясь полицейским. Учитель при этом сказал детям сидеть тихо. Многих школьников эвакуировали через окна гимназии при помощи пожарной лестницы, остальных освободили правоохранители, выломав двери кабинетов.
Напомним, зверское нападение на учеников школы произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек - 7 детей, учитель английского языка и работница школы. 23 человек находятся в больницах с травмами и огнестрельными ранениями.