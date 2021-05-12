Двое детей находятся в критическом состоянии после стрельбы в гимназии №175 Казани

Двое детей, которые пострадали во время стрельбы в казанской гимназии №175, до сих пор находятся в критическом состоянии, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источник в медицинской системе региона.
- Как уже сообщалось, двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, — сказал источник.
Ранее глава минздрава Михаил Мурашко рассказал, что после стрельбы госпитализированы 18 школьников, двое из которых в очень тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения.
Обудсмен Анна Кузнецова сообщила, что нескольким раненым уже сделали операцию и они отошли от наркоза.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, в результате стрельбы погибли девять человек, 21 пострадал.
12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим в трагедии.