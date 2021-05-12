Как выбрать солнцезащитные очки в Бердске
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Как выбрать солнцезащитные очки в Бердске

3:42:235/12/2021
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В летний период солнцезащитные очки являются базовыми аксессуарами, выполняющими не только эстетическую, но и практическую функцию.

Конъюнктивит, катаракта, фотокератит и другие серьезные заболевания глаз, которые могут привести к частичной или полной потере зрения, могут возникнуть и из-за воздействия ультрафиолета на наши органы зрения. А солнцезащитные очки в первую очередь предназначены защитить наши глаза от опасных для здоровья лучей.
Дельный совет:
Покупайте солнцезащитные очки только
в специализированных магазинах!
Именно там вы получите консультацию специалиста и гарантию. Сможете узнать о том, из какого материала изготовлены очки, подтвердив эту информацию документально. Это вам даст понимание того, насколько такое изделие способно защитить ваши глаза.
Солнцезащитные очки, которые защищают глаза от воздействия ультрафиолета, от ярких бликов, покупать в спонтанных местах продаж очков (на рынках, на остановках) категорически не рекомендуется.
Чувствуйте себя комфортно в очках!

  1. Оправа по ширине соответствует лицу. Края оправы немного выступают за границы вашего лица, так чтобы заушники не оказывали давления.
  2. Проверить длину заушников. Заушник не должен огибать ваше ухо.
  3. Положение носоупоров должно быть комфортно. Не давит ли на нос, надежно ли он фиксирует очки?
  4. Повертите головой вправо-влево, если очки верно подобраны, то они становятся на место.
  5. Цвет и форма оправы выбирается по вашему вкусу и предпочтению.
  6. Чтобы надежнее зашить глаза от ультрафиолетовых лучей, выбирайте оправу с большими линзами, облегающей формой и широкими заушниками.
  7. Убедитесь, что ваши линзы обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета.
  8. Для вождения за рулем и занятия спортом имеются отдельные рекомендации.
Берегите свое зрение!
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com
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