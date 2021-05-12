"Вы не могли бы Машу дома оставить?": В Красноярске особенную девочку попросили не приходить на праздник в детсаду
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"Вы не могли бы Машу дома оставить?": В Красноярске особенную девочку попросили не приходить на праздник в детсаду

3:57:495/12/2021Фото: pixnio.com
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Мама девочки отметила, что по закону об образовании даже дети с инвалидностью имеют право посещать общеразвивающий сад.

В каком именно саду произошел инцидент неизвестно

Жительница Красноярска рассказала, что в детском саду её попросили не приводить ребенка с особенностями на праздник в детском саду. Педагоги объяснили это не самым спокойным поведением девочки. «Вы не могли бы Машу дома оставить?», – сказала воспитатель маме ребенка.

Этим случаем поделила на своей странице в Facebook красноярска Татьяна. У её дочери ОНР – общее недоразвитие речи. Женщина упомянула, что ребенка не инвалидности, родители делают всё, чтобы девочка стала здоровой и социализировалась.

- Сегодня, когда я пришла забирать Машку, воспитатель так заискивающе меня попросила: "У нас завтра мероприятие, вы не могли бы дома остаться?". Честно? Я выпала в осадок.
У Машки нет инвалидности – у нее ОНР и да, у нее проблемное поведение. Но мы давно и очень серьезно с этим со всем работаем: раз в два месяца плановые реабилитации (а план реабилитации расписан на год вперед), занятия – по часу-полтора каждый день уже, кроме субботы и воскресенья – логопед, нейропсихолог… Прогнозы – благоприятные, в последнее время динамика потрясающая. И ей просто еще немного нужно помочь. А как ее социализировать тогда, если вот это все.
Воспитателю говорю: "Вы понимаете, что “Вы не могли бы не приходить?” это не разговор?". И тут ее понесло: "Да она бегает, да она не слушается совсем, она же не будет на месте стоять, а будет носиться, да вы бы хоть раз пришли и посмотрели, как она себя ведет!". Еще много она кричала мне в спину, но я попрощалась, и мы с Машкой пошли, - рассказала мама девочки.

Татьяна отметила, что закон об образовании на её стороне. Даже дети с инвалидностью могут посещать общеразвивающий сад, а её ребенок тем более.

В каком именно саду произошел инцидент, красноярка не уточнила. В Управлении образовании Красноярска назвали такие действия воспитателей недопустимыми и пообещали разобраться в ситуации.

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праздникдетский сад.ребенок с особенностями
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