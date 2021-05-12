В Новосибирской области умерли пять пациентов с коронавирусом за сутки на 12 мая
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В Новосибирской области умерли пять пациентов с коронавирусом за сутки на 12 мая

3:49:305/12/2021Фото: pixabay
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В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 62 новосибирца. На ИВЛ находятся 6 пациентов.

коронавирус
Коронавирус забирает жизни
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом огласил новые данные о зараженных пациентах. За сутки на 12 мая в Новосибирской области зарегистрировано 41 965 случаев коронавируса. За последние сутки больных прибавилось на 71. При этом 38 156 пациентов выздоровели. За последние 24 часа по выздоровлению выписали 54 пациента.

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 79 лет, 83 года и женщина в возрасте 66 лет. Всего за пандемию коронавируса в регионе от коронавируса умер 1 801 сибиряк.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 228 пациентов, в том числе 5 детей.

В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 62 новосибирца. На ИВЛ находятся 6 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведен 1 550 749 тестов на коронавирус. Отмечается, что с диагнозом ОРВИ в больницы региона обратилось 632 жителя Новосибирской области.

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