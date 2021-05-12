Колумбайн по-русски: в каких городах России стрелки массово убивали в школах и колледжах. Почему это случилось в Казани
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Колумбайн по-русски: в каких городах России стрелки массово убивали в школах и колледжах. Почему это случилось в Казани

4:23:145/12/2021,Дмитрий БороздинФото: НАК, СУ СКР по НСО, wikimedia.org
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Массовое убийство в казанской гимназии № 175 потрясло всю страну. Однако это далеко не первое подобное преступление, из которого можно было бы сделать выводы.

Устроивший стрельбу преступник взят живым

Трагедия, случившаяся в Казани во вторник, 11 мая, стала для чиновников и правоохранительных органов поводом устроить школам очередную проверку мер безопасности, которые могли бы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», массовое убийство устроил 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник этой же школы. Вооруженный охотничьим ружьем, приобретенным легально, около 9:30 по местному времени он зашел в гимназию с парадного входа и открыл огонь по ученикам и персоналу. По официальным данным его жертвами стали девять человек, еще 21 человек был ранен. Действия Галявиева признаны терактом, а сам он объясняет свой поступок желанием «убить побольше биомусора». В соцсетях молодой человек называл себя «богом».

Что будет сделано

Вскоре после случившегося президент России Владимир Путин призвал ужесточить правила оборота гражданского оружия. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, рекомендовал российским школам, колледжам и детским садам усилить меры безопасности в связи со случившейся трагедией.

Текст документа вскоре был обнародован. Он предписывает запретить пускать в школы посторонних, оборудовать входные группы металлодетекторами и перепроверить школьных охранников. Каждый пост охраны в обязательном порядке должен быть оборудован тревожной кнопкой. Также Минпросвещения рекомендовало проводить со старшеклассниками групповые психологические занятия, а с родителями и учениками младших классов - разъяснительные беседы. Все ради выявления у детей «деструктивного поведения».

Пройдет подобная проверка и в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала 12 мая заместитель мэра Жанна Шурова. Также она уточнила, что никаких новых мер безопасности в школах введено не будет:

- Мы проведем проверку по школам на соблюдение существующих требований, проведем дополнительный инструктаж, родительские собрания, открытые уроки с детьми. Чтобы все были более внимательными. Безопасность в наших школах регулярно проверяет ФСБ, все нарекания, которые выявляют во время плановых проверок, мы оперативно устраняем, - заверила Жанна Сергеевна.

Что случалось раньше

Случаи массового убийства в школах иногда называют «колумбайн» - в честь трагедии, случившейся в США больше 20 лет назад, в апреле 1999 года. Тогда двое учеников школы «Колумбайн» устроили в ней массовый расстрел, убив 13 и ранив 23 человек. Для России «колумбайны» явление относительно свежее. Отсчет принято вести с 3 февраля 2014 года. В этот день ученик московской школы № 263 Сергей Гордеев застрелил из ружья учителя географии и охранника, а также ранил одного из приехавших к школе полицейских.

Москвичи соорудили мемориал в память о погибших учителе и охраннике

Следующим громким случаем стала стрельба, устроенная 5 сентября 2017 года девятиклассником школы города Ивантеевка Московской области. Пятнадцатилетний подросток ударил учительницу топориком по голове, после чего несколько раз выстрелил в одноклассников из пневматической винтовки и закидал самодельными бомбами.

Учительница была госпитализирована, две девушки и юноша получили травмы, выпрыгнув из окна второго этажа. К счастью, в этот день обошлось без погибших. Знакомые стрелка утверждают, что он открыто выражал симпатии устроителям оригинального «Колумбайна» и делился планами повторить «подвиг».

Подросток из Ивантеевки был давним поклонником «колумбайнеров»

Отметилась в списке российских «колумбайнов» и Новосибирская область. 10 мая 2018 года в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина один из студентов устроил в классе стрельбу. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», парень выстрелил в сокурсника из ружья, которое взял у отца, после чего свел счеты с жизнью. К слову, стрелок оказался единственным, кто погиб — его жертву спасли врачи.

Единственной жертвой стрелка из Барабинска стал он сам

В 2018 году случился и самый трагичный из подобных инцидентов. 17 октября первокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл огонь по студентам и персоналу учреждения. В тот день 20 человек и ранил 67. К слову, для атаки он использовал ружье той же марки, что и Ильназ Галявиев.

Примечательно, что внешний вид Рослякова, а также сценарий нападения были очень схожи с таковыми у оригинального «Колумбайна». Также как преступники в Америке, перед атакой Владислав взорвал самодельную бомбу, которую спрятал в столовой. Закончил атаку он тоже как американские «коллеги» - покончив с собой в помещении библиотеки, став 21-м погибшим.

Фото Рослякова с ружьем и в майке с надписью «ненависть» облетело весь мир

Каждый «колумбайн» всегда вызывает в обществе резонанс и многочисленные разговоры о том, чтобы усилить контроль за оборотом оружия и ужесточить правила безопасности в школах. Порой даже принимаются новые законы, закрепляющие эти правила. Тем не менее, спустя какое-то время, безопасность учебных заведений вновь оказывается в руках пожилых вахтеров, во власти которых только громко прикрикнуть на беспокойных детей, да нажать на тревожную кнопку. Между тем, по сообщениям свидетелей и записям с камер видеонаблюдения, Ильназ Галявиев и Влад Росляков к местам своих преступлений подходили открыто, неся оружие почти что у всех на виду, не встретив никакого сопротивления. Этот факт признали даже в полиции:

- В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на котором подозреваемый в нападении на школу № 175 г. Казани Ильназ Галявиев, идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой сумку. В ходе проведённой проверки было установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало, - сообщает в УМВД по республике Татарстан.

И никакие металлоискатели с тревожными кнопками им, к сожалению, не помешали.

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Как обезопасить детей от "колумбайна"?

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