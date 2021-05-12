В Казани хоронят погибших в гимназии №175. С 14-летними Амиром Зариповым и Дамиром Гайнутдиновым уже попрощались

12 мая в Казани похоронят детей, которые погибли в результате стрельбы в школе №175. На траурных церемониях будут присутствовать психологи, сообщает ГТРК "Татарстан".
В трагедии погибли 7 детей (4 мальчика и 3 девочки) и 2 работника школы.
Сегодня с самого утра членам семьи погибших выдают тела. Попасть на территорию морга могут только родственники, так как территория оцеплена. Детей похоронят на кладбищах в Рыбной слободе, Высокой горе, Мусульманском кладбище и на Кургане. Убитых преподавателей - в Константиновке и Самосырово.
Уточним, что двух погибших восьмиклассников — Амира Зарипова и Дамира Гайнутдинова — уже похоронили.
- Очень тяжело, они все были с первого класса вместе, поэтому для нас это очень тяжело, для нас это родная кровинушка, — сказала учительница школы № 175 Гульназ Гарифуллина.
Амир Зарипов похоронен на кладбище в деревне Большие Ковали, а Дамир Гайнутдинов на кладбище в Самосырово.
Президент Татарстана поручил оказывать всю необходимую поддержку семьям погибших.
Напомним, трагедия произошла 11 мая в казанской гимназии №175. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в ходе которой погибло девять человек, еще 21 - пострадал. Преступника задержали. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.
12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим.