Почему пальмовое масло взлетело в цене, велел выяснить Мишустин
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Почему пальмовое масло взлетело в цене, велел выяснить Мишустин

4:57:485/12/2021Фото: Pixabay,com
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Володин отметил, что за последние 15 лет объем ввозимого пальмового масла вырос в разы и продолжает расти несмотря на принятые поправки.

Выясняют, с чем связано увеличение объемов ввозимого в Россию масла

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании попросил представителя министерства финансов РФ выяснить, почему увеличивается объем ввозимого в Россию пальмового масла.

- Мы приняли решение по отмене льготы по НДС в отношении пальмового масла, оно перестало облагаться как детское питание. Произошло снижение поставок в нашу страну пальмового масла. Но через некоторое время опять рост. Хотелось бы, чтобы министерство финансов проанализировало со своей стороны этот вопрос, — завил Володин.

Он отметил, что профильные комитеты со стороны Государственной Думы основательно изучат вопрос.

- Обращений много, и мы сами видим, что пальмовое масло начинают использовать в самых разных сферах пищеприготовления, и в кондитерских изделиях, и в молочной продукции. Но насколько это вредно или полезно, до сегодняшнего дня никто окончательного ответа не дал. Совершенно очевидно, что за последние почти 15 лет объем ввозимого пальмового масла вырос в разы. С чем это связано, зачем мы это делаем и какой вред наносится? Правильно было бы, чтобы специалисты дали ответ, — добавил председатель ГД.

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правительствопальмовое маслоГД
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