Производственный календарь на июнь 2021: праздничные дни и короткие недели

В июне 2021 года россияне будут отмечать 1 официальный государственный праздник - 12 июня - День России.
Поскольку этот праздничный день выпадает на субботу, то в июне нас с вами ожидает три выходных подряд - 12, 13 и 14 июня.
1 короткая рабочая неделя - с 15 по 18 июня.
1 короткий рабочий день - 11 июня.
Итого получается 9 дней отдыха (выходные и праздничный день).
Рабочих дней в июне - 21 день.
За выходы на работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса, положена двойная оплата труда.
Нормы часов:
при 40 часовой рабочей неделе - 167 часов.
при 36 часовой рабочей неделе - 150,2 часа.
при 24 часовой рабочей неделе - 99,8 часа.