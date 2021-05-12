Производственный календарь на июнь 2021: праздничные дни и короткие недели
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Производственный календарь на июнь 2021: праздничные дни и короткие недели

8:20:005/12/2021Фото: pixabay
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За выходы на работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса, положена двойная оплата труда.

лето
В июне 2021 года будет одна короткая рабочая неделя

В июне 2021 года россияне будут отмечать 1 официальный государственный праздник - 12 июня - День России.

Поскольку этот праздничный день выпадает на субботу, то в июне нас с вами ожидает три выходных подряд - 12, 13 и 14 июня.

1 короткая рабочая неделя - с 15 по 18 июня.

1 короткий рабочий день - 11 июня.

Итого получается 9 дней отдыха (выходные и праздничный день).

Рабочих дней в июне - 21 день.

За выходы на работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса, положена двойная оплата труда.

Нормы часов:

при 40 часовой рабочей неделе - 167 часов.

при 36 часовой рабочей неделе - 150,2 часа.

при 24 часовой рабочей неделе - 99,8 часа.

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