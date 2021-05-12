Католические праздники в июне 2021 года: календарь

3 июня (четверг) 2021 г
Пресвятое Тело и Кровь Христа (Corpus Christi) (11-й день по Пятидесятнице)
Это сравнительно новый католический праздник, официально учрежденный в память установления Иисусом Христом таинства причащения (Евхаристии). Католическая Церковь рассматривает Евхаристию как священный дар, оставленный Христом Своей Церкви.
11 июня (пятница) 2021г.
Пресвятое Сердце Иисуса(Feast of the Sacred Heart of Jesus)
Праздник Святейшего Сердца Иисуса отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы и, соответственно, на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых. Темой праздника является любовь Бога, явленная нам в сердце Его, благодарность за нее и дарованное спасение. Именно Иисус является источником искупленной и дающей искупление милосердной и целительной любви, которая помогает нам самим возрастать в любви к Христу, а через него и в любви ко всем ближним.
11 июня(пятница) 2021 г.
День Святого Варнавы(Feast of Saint Barnabas)
Святой апостол Варнава принадлежит к лику святых семидесяти апостолов.
12 июня 2021 г.
Непорочное Сердце Девы Марии(Feast of the Pure Heart of Virgin Mary, Virgin Mary’s Pure Heart)(суббота, 20-й день по Пятидесятнице).
13 июня(воскресенье) 2021 г.
День Святого Антония (Feast of Saint Anthony)
Святой Антоний Падуанский (St. Anthony of Padua) — несомненно, один из самых любимых и широко почитаемых святых Католической церкви.
Ночь с 23 на 24 июня 2021 г— Иван Купала (Kupala Night)
Иван Купала — народный праздник летнего солнцестояния древнего происхождения.
Изначально, до распространения христианства, праздник был связан с летним солнцестоянием (20—22 июня). C принятием христианства обрядовая часть праздника была приурочена ко дню рождения Иоанна Крестителя — 24-го июня. С этим связано его национальное название в разных странах.
Издревле Иванов день праздновался в ночь с 23 на 24 июня практически по всей Европе. В эту ночь холмы и речные долины покрывались многочисленными огнями. В Славии, Германии, Скандинавии, Британии и Руси люди зажигали костры — «очи Света».
И, пока длится это святое и странное время, нужно многое успеть: перепрыгнуть через костер, омыться в живительных водах, собрать травы, которые только на Купалу и набираются особой целебной силы. А еще нужно прогнать через угли стадо, чтобы избавить скот от всех хворей. Самые отважные купальщики ходили в чащу на поиски цветка папоротника. Кто его добудет, тот без труда любой клад отыщет.
24 июня(четверг) 2021 г.
Рождество Святого Иоанна Крестителя(Sacred John the Baptist’s Christmas)
Праздник установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя, которые описаны в Евангелии от Луки (Лк.1:24-25, 57-68, 76, 80). По учению иудаизма, перед приходом Мессии должен явиться его предшественник — предтеча, которым в соответствии с пророчеством Малахии (Мал. 4:5) считается пророк Илия. В христианстве учение о провозвестнике Мессии — Иисуса Христа — связано с образом пророка Иоанна Крестителя, возобновившего и продолжившего служение Илии. Как повествует Евангелие, сам Иисус назвал Иоанна «Илией, которому должно прийти» (Мф. 11:14).
Отличительная черта Дня святого Иоанна — огни, костры, фейерверки, зажигаемые не только в деревнях, но и на площадях больших городов. Верующие ходят с факелами и на общие молебны в ближайшие часовни. Празднование Дня святого Иоанна продолжается несколько дней вплоть до Дня святого Петра и Павла (29 июня). Во Франции культ святого Иоанна распространен особенно широко: более тысячи церковных приходов считают его своим патроном.
29 июня(вторник) 2021 г.
День святых апостолов Петра и Павла (Feast of Sacred Apostles Peter andPavel).
Апостолы Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру.