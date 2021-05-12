Жадность причиной роста цен на продукты назвал Мишустин
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Жадность причиной роста цен на продукты назвал Мишустин

9:01:235/12/2021Фото: Freeimg
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И напомнил: "У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

Причину роста цен на продукты объяснил Мишустин

На заседании Государственной Думы, в ходе которого прозвучал отчет премьера Михаила Мишустина о работа в 2020 году, было сказано, что рост цен на продукты в стране можно объяснить только жадностью производителей и торговых сетей.

"И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — сказал он во время выступления перед депутатами нижней палаты парламента.

Премьер-министр напомнил, что для ряда производителей введены механизмы компенсирования цен, чтобы зависимость внутренних цен от внешних не стала причиной оттока большей части товаров из страны.

15 миллиардов рублей выделено для поддержки производителей сахара, муки, хлеба и других жизненно необходимых продуктов. В 2020 году было объявлено о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сроком до 1 апреля 2021 года.

Теперь эти сроки увеличены, сахар останется в прежней цене до 1 июня, а масло — до 1 октября.

"Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает, - признал Мишустин. - Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен". "Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России", - подчеркнул премьер-министр.

И напомнил: "У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

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