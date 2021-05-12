СК раскрыл диагноз казанского стрелка, убившего 9 человек в школе

В 2020 году у Ильназа Галявиева, расстрелявшего во вторник людей в казанской школе, диагностировали заболевание головного мозга, сообщили в СК.
12 мая 19-летнему Галявиеву будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ, и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие выяснило, что Ильназ Галявиев на учетах у врачей - психиатра и нарколога - не состоял. Но он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.
-Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Но для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Следователями СК России установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в рамках которого изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления.
По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские.
Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством.
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