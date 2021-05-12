СК раскрыл диагноз казанского стрелка, убившего 9 человек в школе
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СК раскрыл диагноз казанского стрелка, убившего 9 человек в школе

7:58:505/12/2021Фото: vk.com
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Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, заявили в СК.

В СК рассказали о диагнозе студента, напавшего на школу в Казани

В 2020 году у Ильназа Галявиева, расстрелявшего во вторник людей в казанской школе, диагностировали заболевание головного мозга, сообщили в СК.

12 мая 19-летнему  Галявиеву будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ, и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие выяснило, что Ильназ Галявиев на учетах у врачей - психиатра и нарколога - не состоял. Но он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.

-Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Но для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Следователями СК России установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в рамках которого изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксирован момент совершения Галявиевым преступления.

По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские.

Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск",  19-летний студент колледжа открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.

12 мая в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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