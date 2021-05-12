Спалившему 100 домов поджигателю грозит уголовное наказание в Новосибирской области
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Спалившему 100 домов поджигателю грозит уголовное наказание в Новосибирской области

8:39:385/12/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Общий ущерб составил 31 млн 628 тыс. рублей. Правительство региона продлило особый противопожарный режим до 23 мая. На территории области запрещено жечь костры, мусор и сухую траву.

Уголовное наказание грозит поджигателю из Мошковского района, по вине которого уничтожено 100 домов

По факту поджога, в результате которого пострадало имущество граждан, жителю Мошковского района в соответствии с уголовным законодательством грозит материальная ответственность. Действие особого противопожарного режима в Новосибирской области продлено по 23 мая, напомнили в среду в пресс-службе регионального правительства.

Дело в отношении жителя Мошковского района по факту поджога участка местности вблизи станции Тасино возбуждено по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

В результате противоправных действий гражданина огнем было уничтожено около 100 дачных домов с имуществом. Общий ущерб составил 31 млн 628 тыс. рублей. В суд с обвинительным заключением дело гражданина было направлено 26 апреля текущего года.

Действие особого противопожарного режима в Новосибирской области постановлением Правительства региона продлено по 23 мая. С начала мая в регионе собрано материалов по более чем 350 административным правонарушениям противопожарных требований. В тушении пожаров участвуют не только пожарные части, но и добровольцы.

11 мая Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении субсидии общественным объединениям добровольной пожарной охраны Новосибирской области в размере 5,4 миллионов рублей. На эти средства будут приобретены горюче-смазочные материалы, снаряжение и экипировка для личного состава добровольных пожарных. В составе добровольных пожарных команд региона находится 2700 человек.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба по вопросам лесных пожаров: тел. 8 (383) 200-10-35. Работает единый номер лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.

Для справки

Особый противопожарный режим на территории региона установлен с 30 апреля в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области № 155-п. Постановлением № 156-п «О мерах по реализации особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» на территории региона введен режим повышенной готовности для органов управления и территориальных сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В условиях особого противопожарного режима вводится запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов и договоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по мониторингу и обеспечению пожарной, санитарной безопасности в лесах, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, туристических базах и базах отдыха.

Категорически запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, вдоль железнодорожных и автомобильных дорог, а также запускать фейерверки в поселениях и на расстоянии менее одного километра от лесов.

В условиях особого противопожарного режима сотрудниками МЧС России совместно с представителями других ведомств, организаций, местных властей и добровольцев усилен надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Размер наложения административного наказания в виде штрафов увеличен в два раза: на граждан – от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

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