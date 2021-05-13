С Уразой 2021: самые прелестные открытки и искрометные поздравления на 13 мая
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С Уразой 2021: самые прелестные открытки и искрометные поздравления на 13 мая

1:20:485/13/2021Фото: bipbap.ru
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Один из самых больших праздников мусульман отмечается сегодня, 13 мая 2021 года - Ураза-байрам.

Ураза Байрам

Славный праздник пришёл к Вам,
Ид мурабак, салам, Ураза Байрам!
Пусть утром свершенный ид-намаз
Светом надежды одарит Вас.
Пусть радость и счастье льются рекой
А вера в Ислам подарит покой.
Кипит пускай плов и льётся щербет
Отец наш Аллах защитит Вас от бед!
Священный закят раздайте друзьям
И снова скажу Вам: ид мурабак,
Слава Ураза Байрам!

Ураза Байрам

Ураза Байрам наступил,
Пост закончился, тебя поздравляю,
В достатке желаю жизнь я прожить,
Гармонии, счастья желаю.

Пусть в этот день зажгутся огни,
Желаю успеха тебе, пониманья,
Желаю, чтоб сбылись все мечты,
Желаю не знать потерь и отчаянья.

Ураза Байрам

Храни Аллах на небесах
Свой тихий, преданный народ,
Сегодня Ураза Байрам,
Закончен ваш священный пост.

В сердца приходит чистый свет,
И наполняет душу счастьем,
Живите в мире и добре,
Без туч на небе и ненастья.

Ураза Байрам

Пусть наградит всех мусульман
Своею милостью Всевышний,
И в праздник Ураза Байрам
Простит грехи деяний бывших!

Ураза Байрам

В этот светлый праздник,
Желаю мира и счастья,
Чтоб дом был полная чаша,
Стороной обходили несчастья.

Пусть в праздник Ураза Байрам,
Благословит вас Всевышний Аллах,
Пусть только благие помыслы,
Будут в жизни и ваших сердцах.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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