Календарь дачника на 13 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

13 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы. Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 05:07, а закат в 22:32.
Хронология лунных дней
- 2 лунный день c 04:49 12.05.2021 по 05:07 13.05.2021
- 3 лунный день c 05:07 13.05.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.
Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.
Благоприятно в близнецах:
- посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
- посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
- рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
- уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
- уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
- срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос;
- покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
- заготовка дров;
- выкопка луковиц и клубней;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка.
Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:
- кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
- овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
- пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
- плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
- цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
- комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.
Не благоприятно в близнецах:
- посадка и пересадка травянистых растений.
3 лунный день (+)
13 мая 2021 года в 12:00 — 3 лунный день. Отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.
Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.
Рекомендуется в 3 лунный день:
- посадка, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, особенно тех, у которых наземная часть съедобна (листовые овощи, бобы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, кукуруза, патиссоны, горох, зелень, перец, капуста, земляника, подсолнечник и т.д.);
- посадка, пересадка, посев цветочных культур, газонных и лекарственных растений;
- рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов
- нарезка черенков, их подготовка к укоренению и укоренение, прививка;
- сбор плодов.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Источник: mirkosmosa.ru