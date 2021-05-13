Свалочный репортаж в мае 2021: Строят или нет новый полигон ТКО у кладбища Бердска?
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Свалочный репортаж в мае 2021: Строят или нет новый полигон ТКО у кладбища Бердска?

10:48:495/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргарита Мартынова
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Без мнения бердчан никакой объект построен быть не может, заявлял губернатор Новосибирской области.

Представьте под этим красивейшим небом мусорную свалку
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Когда начнется общественная экспертиза строящегося полигона ТКО у кладбища Бердска, стало известно

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Строительные работы на территории, где планировалось создание мусорного полигона, остановлены и не ведутся. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников при посещении Бердска в августе 2020 года заверил бердчан, что строительство нового мусорного полигона возможно только после публичных слушаний и экологической экспертизы. Без мнения жителей Бердска никакой объект построен быть не может.

11 мая 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что свалку не строят. Бетонные блоки лежат вдоль линий электропередач — и тишина. Зеленеют в овраге березы, уже выросла трава. На поле что-то посажено. Красивейшее небо над головой. Поют птицы. Представить, что здесь возможно будут сваливать мусор, страшно. Мусороперерабатывающие заводы нужны большому городу.

Напомним, что общественная экологическая экспертиза проекта мусорного полигона возле бердского кладбища, средства на оплату которой собирали общественники организации «Зеленый патруль» и редакция «Курьер. Среда. Бердск», еще не началась. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в некоммерческом партнерстве ЭМАССерт, которое и займется ее проведением.

Бетонные блоки лежат вдоль дороги

Дорога на возможный мусорный полигон

Сооружение свалки уничтожит природу

Блоки свалены вдоль дороги

Дорога пока в никуда

Затишье перед стройкой?

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стройка замороженасвалку не строятэкспертизы нет
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