Свалочный репортаж в мае 2021: Строят или нет новый полигон ТКО у кладбища Бердска?

Строительные работы на территории, где планировалось создание мусорного полигона, остановлены и не ведутся. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников при посещении Бердска в августе 2020 года заверил бердчан, что строительство нового мусорного полигона возможно только после публичных слушаний и экологической экспертизы. Без мнения жителей Бердска никакой объект построен быть не может.
11 мая 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что свалку не строят. Бетонные блоки лежат вдоль линий электропередач — и тишина. Зеленеют в овраге березы, уже выросла трава. На поле что-то посажено. Красивейшее небо над головой. Поют птицы. Представить, что здесь возможно будут сваливать мусор, страшно. Мусороперерабатывающие заводы нужны большому городу.
Напомним, что общественная экологическая экспертиза проекта мусорного полигона возле бердского кладбища, средства на оплату которой собирали общественники организации «Зеленый патруль» и редакция «Курьер. Среда. Бердск», еще не началась. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в некоммерческом партнерстве ЭМАССерт, которое и займется ее проведением.