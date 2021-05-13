Две сильнейших магнитных бури 13 мая 2021: как метеопатам пережить 6-дневный космический шторм

13 мая 2021 года жителей нашей планеты ожидает два удара геомагнитной бури — ранним утром и вечером — около 21 часа. Утренний всплеск возмущений в магнитосфере нашей планеты продлится примерно 6 часов. Солнечный ветер продолжает атаковать атмосферу Земли третьи сутки. Сильнейшая за последние четыре года наблюдений вспышка на Солнце, произошедшая 7 мая, в результате которой в космическое пространство отправилось огромное количество заряженных частиц, стала причиной мощных хаотических колебаний характеристик магнитного поля Земли.
Утром 13 мая сила колебаний магнитосферы оценивается специалистами в 5 баллов, что по классификации магнитных бурь относится к малой геомагнитной буре. Учитывая тот факт, что сегодня уже третий день метеопаты находятся в зоне переменного и хаотически меняющегося магнитного поля, влияние бури на здоровье будет опасным.
Резкие скачки давления, приступы сердечной боли, мигрени и нервные срывы — этот набор осложнений будет наблюдаться у метеопатов. До 9 часов утра 13 мая головную боль, головокружения, частичную потерю координации почувствуют не только метеопаты, но и здоровые люди.
«Качели» в магнитном поле осложняют хронические болезни, увеличивая риски, поэтому следует контролировать показания артериального давления и своевременно принимать лекарства, чтобы не дать никаких шансов инфаркту и инсульту. В период затяжной магнитной бури нужно дать организму возможность максимально отдохнуть, не нагружать себя тяжелой физической и напряженной умственной работой. Не проводите много времени за рулем, магнитная буря очень сильно ослабляет скорость реакции организма, человек живет с ослабленным вниманием и медленней реагирует на внешние раздражители.
К полудню магнитный шторм спадет до трехбальных колебаний показателей, утихнет головная боль, а уставший организм отреагирует на затихающий шторм приступами апатии, возникнут тяжелые мысли и размышления. Необходимо восстановить нервную систему, постараться найти повод для оптимизма и несмотря на недомогание, радоваться жизни. Погуляйте на свежем воздухе, поиграйте с детьми, погуляйте в парке, найдите повод для веселья.
В 21 час 13 мая магнитный шторм ударит с новой силой. Опасность заключается в том, что шторм идет по нарастающей. Завтра, 14 мая, самый опасный день магнитной бури. В течение суток сила колебаний прогнозируется в районе 6-7 баллов, это жесткий геомагнитный шторм.
Поэтому вечером 13 мая постарайтесь отдыхать и не нервничать, не принимайте близко к сердцу мелкие неприятности, не участвуйте в скандалах и не провоцируйте родных. Посмотрите хороший добрый фильм, протрите пыль, постойте у окна, посмотрите на деревья и небо. Внимательно контролируйте показание тонометра, держите давление в норме, принимайте назначенные врачом лекарства.
Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Вера Васильевна, 61 год:
- Болит сердце, стали болеть ноги, трудно ходить. Медленно хожу, потому что кружится голова. В тени чувствую себя легче. Как будто получаю солнечный удар.
Илья Владимирович, 59 лет:
- Пропадает аппетит, наваливается усталость и апатия. Настроение плохое, прям замечаю, как буря, так злой.
Светлана Ивановна,54 года:
- Болит голова и сердце. Просыпаюсь еле, весь день сплю. Такое чувство, как будто накануне сажали картошку. Ноги, руки — как чужие. Плохо соображаю, ничего не помню.