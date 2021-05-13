Суд отправил за решетку на два месяца расстрелявшего детей в гимназии №175 Казани Ильназа Галявиева
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Суд отправил за решетку на два месяца расстрелявшего детей в гимназии №175 Казани Ильназа Галявиева

9:18:465/13/2021Фото: pixabay.com
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В суде говорилось, что Галявиев на свободе может продолжить совершать противоправные действия..

Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в казанской школе

Расстрелявшего детей и педагогов с гимназии №175 Казани отправили в СИЗО на два месяца. Вчера, 12 мая, в объявленный день траура в Казани и в тот момент, когда хоронили 7 убитых детей и двоих педагогов, над убийцей Ильназом Галявиевом вершился суд. Судья избирал меру пресечения на время следствия.

- Избрать в отношении Галявиева Ильназа Ренатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июля 2021 года, - огласил вердикт судья.
В суде говорилось, что Галявиев на свободе может продолжить совершать противоправные действия. Убийца на суде стоял без эмоций, он молча слушал решение суда об аресте.

Напомним, 11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц.

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