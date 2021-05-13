Последние слова застреленной в гимназии №175 Казани учителя Эльвиры Игнатьевой стали известны
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Последние слова застреленной в гимназии №175 Казани учителя Эльвиры Игнатьевой стали известны

10:06:125/13/2021Фото: ignatevaelle / instagram.com
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25-летний педагог заслонила собой ученика, когда 19-летний Ильназ Галявиев начал стрельбу в школе.

Эльвира Игнатьева

12 мая в Казани прошла большая трагедия. 19-летний Ильназ Галявиев ранним утром ворвался в гимназию №175 и расстрелял всех попавшихся на его пути. В результате стрельбы убиты 7 восьмиклассников, 26-летняя учитель английского языка Эльвира Игнатьева и сотрудница учебного заведения. 23 человека находятся в больницах.

Хроника трагедии

Галявиев шел в боевой экипировке и с ружьем наперевес по улицам города. Убийцу никто не остановил. Когда он зашел в здание гимназии, вахтер успел нажать тревожную кнопку. В него полетели первые пули. Преступник успел взорвать бомбу. Директор гимназии объявила по громкой связи, чтобы все школьники и их преподаватели закрылись в классах. Убийца застелил сотрудницу гимназии и пошел по классам. Кабинет в 8 "А" класс на третьем этаже был открыт. Он хладнокровно расстрелял детей и учительницу Эльвиру Игнатьеву, которая закрыла собой ребятишек. Полицейские приехали к школе за 8 минут. Они начали эвакуировать детей из здания, но некоторые ученики выпрыгивали из окно прямо с третьего этажа. За это время Галявиев успел убить невинных детей. Он сам вышел из здания школы, где его скрутили полицейские.

Последние слова учителя

Эльвире Игнатьевой было всего лишь 25 лет. Она заняла второе место на местном конкурсе "Учитель года" и готовилась к всероссийскому этапу. Перед смертью преподаватель английского закрыла собой ученика и успела лишь произнести пару слов.

- Она там сказала: "Прощайте, дети". Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом он остальных детей расстреливал, — рассказал собеседник Лайфа.

Школьники сказали, что Эльвира Игнатьева была доброй, справедливой учительницей. Каждого ученика она любила. Она всегда заступалась за шумных ребят перед директором. Ранее подруга погибшей признавалась, что Эльвира хотела уйти из школы в мае. Но решила закончить учебный год. Девушка говорила, что из-за работы в школе не может уделять время на мелкие радости в жизни.

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стрельбаказаньучитель английского языка
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