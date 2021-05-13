Ураган в Москве 12 мая 2021 свалил 20 деревьев. Подробности ЧП

Ураганный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. Об инциденте написали 12 мая официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
- Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 20:00, ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, - говорится в сообщении.
Жителей Москвы предупредили, что нужно быть максимально внимательными на улице. Не нужно прятаться под деревьями, не ставить машины под них. Еще лучше будет, если жители столицы вообще не выйдут на улицу.