Нападение на врача: Пациентка разгромила кабинет и избила доктора
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Нападение на врача: Пациентка разгромила кабинет и избила доктора

9:45:225/13/2021Фото: pixabay.com
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Пока что правоохранительные органы не прокомментировали инцидент. Отмечается, что пострадавшего врача госпитализировали.

В Якутске в поликлинике № 4 женщина напала на врача

В больнице Якутска произошел скандал. 12 мая в поликлинике №4 женщина напала на врача. При этом нападающая разгромила кабинет доктора. Очевидцы происшествия даже приложили фото ЧП. На нем видно, что по кабинету медика разбросаны бумаги, монитор компьютера валяется на полу, опрокинута ширма.

- Женщина напала на врача, весь кабинет разнесла. Полиция не едет, женщина-врач избитая, а та, что избила, до сих пор здесь. В коридоре полно беременных женщин, все в шоке, -
говорится в сообщении местного телеграмм-канала.

Пока что правоохранительные органы не прокомментировали инцидент. Отмечается, что пострадавшего врача госпитализировали.

Напомним, 20 мая 2019 года в Бердске произошел аналогичный инцидент. В приемной главного врача 25-летний житель Бердска напал на начмеда. И причинил телесные повреждения заместителю главврача по медицинской части Надежде Шахатовой. Она получила закрытый перелом левой лучевой кости руки.

По данному факту правоохранительные органы начали расследование. Чуть позже суд Бердска огласил обвинительный приговор в отношении нападавшего Александра Охотина.

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врачнападение
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