«Ростелеком» в Новосибирске напоминает о регламенте земляных работ
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«Ростелеком» в Новосибирске напоминает о регламенте земляных работ

10:20:365/13/2021
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«Ростелеком» напоминает жителями организациям Новосибирской области о необходимости соблюдения регламента земляных работ для обеспечения сохранности линий связи.


Повреждения линейно-кабельных сооружений чаще всего фиксируются из-за того, что не все действия инициатора или производителя работ согласуются с нормами и правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Для предупреждения повреждений кабеля при проведении земляных работ в охранной зоне линий и сооружений связи требуется обращаться в районные отделения «Ростелекома».
«Еще раз акцентируем внимание организаций, жителей города и области: согласно действующему законодательству, строительные и земляные работы возможно проводить только с разрешения органов исполнительной власти города или района, а в охранной зоне линий связи — еще и с согласования “Ростелекома”. Необходимо понимать, что вывод из строя объектов связи парализует работу экстренных служб, мешает деятельности объектов жизнеобеспечения и государственных учреждений, лишает телефонной связи и интернета районы и поселки», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».
Виновные в проведении несанкционированных работ привлекаются к административной ответственности, а в отдельных случаях — и к уголовной. Компания «Ростелеком» совместно с правоохранительными органами региона устанавливает факты повреждения линий связи и ведет работу по возмещению ущерба. В прошлом году с предприятий и лиц, ответственных за обрывы кабеля, было взыскано более 2,4 млн рублей.
Работа «Ростелекома» по предотвращению подобных инцидентов приводит к уменьшению количества происшествий, связанных с обрывом кабеля. В прошлом году в Новосибирской области зафиксировано 76 случаев повреждений линий связи сторонними лицами, что почти на четверть меньше, чем в 2019 году. При этом больше всего нарушений отмечено в городе Новосибирске и пригороде.

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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провайдерземляные работыобрыв кабеля
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