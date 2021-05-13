Покупаем дачу мечты в Бердске

Но что делать тем, у кого нет дачи, и кто с завистью смотрит на счастливых обладателей участка? Ответ прост: покупать свою недвижимость!
А с выбором и покупкой дачи вам помогут профессионалы своего дела и высококвалифицированные специалисты в агентстве недвижимости.
Они же дают перечень рабочих рекомендаций – восемь правил во время проведения сделки. Несоблюдение, неосведомленность и неосторожность могут повлечь за собой серьезные проблемы в виде набора ограничений, штрафов, конфликтов с соседями, а также полной утраты собственности.
А с выбором и покупкой дачи вам помогут профессионалы своего дела и высококвалифицированные специалисты в агентстве недвижимости.
Они же дают перечень рабочих рекомендаций – восемь правил во время проведения сделки. Несоблюдение, неосведомленность и неосторожность могут повлечь за собой серьезные проблемы в виде набора ограничений, штрафов, конфликтов с соседями, а также полной утраты собственности.
|
Правило №1. Приобретаем только у собственника.
Прежде, чем передать крупную сумму денег продавцу, запросите подтверждение права собственности на участок. Сделать это можно, получив выписку из ЕГРН (Единый госреестр недвижимости) или копию свидетельства, если дача была приобретена продавцом до 2016 года.
Правило №2. Становимся излишне любопытными.
Покупатель имеет право самостоятельно, без уведомления продавца, запросить выписку на право собственности из ЕГРН, чтобы убедиться в достоверности будущей сделки. Выписка из ЕГРН содержит свежие и актуальные данные на текущую дату запроса. Поэтому лучше делать запрос непосредственно перед самим заключением сделки.
Правило №3. Исключаем третьи лица.
Если продавец состоит в браке или же разводе, уточните с помощью заверенной нотариусом бумаги согласие второй половины на продажу участка. Узнайте, не закреплено ли право собственности за бывшей женой или мужем в случае расторжения брака в течение последних трех лет.
Правило №4. Сохраняем бдительность.
Не лишним действием станет обращение к нотариусу, если продавец ведет сделку по доверенности, поскольку, по такой схеме часто любят работать мошенники. Нотариус осуществит проверку подлинности доверенности, а покупатель убедится в безопасности сделки.
Правило №5. Работаем только с юридическими документами.
Распространены и такие случаи во время проведения сделки, как предоставление права собственности в виде книжки садовода. Специалисты настоятельно рекомендуют отказываться от такой купли-продажи, так как членство в садоводческом товариществе не имеет никакой юридической силы.
Правило №6. Проверяем на ограничения.
На продажу участка могут быть наложены ограничения в виду специфики расположения дачи. Например, если она находится в водоохранной зоне или вблизи аэропорта. Здесь, опять же, поможет выписка из ЕГРН. При покупке не только участка, но и домика, на каждый объект должна быть составлена отдельная выписка. Можно воспользоваться бесплатными сервисами, такими как «Справочная информация по объектам недвижимости онлайн» и «Публичная кадастровая палата» на сайте Росреестра.
Не лишним действием станет обращение к нотариусу, если продавец ведет сделку по доверенности, поскольку, по такой схеме часто любят работать мошенники. Нотариус осуществит проверку подлинности доверенности, а покупатель убедится в безопасности сделки.
Правило №5. Работаем только с юридическими документами.
Распространены и такие случаи во время проведения сделки, как предоставление права собственности в виде книжки садовода. Специалисты настоятельно рекомендуют отказываться от такой купли-продажи, так как членство в садоводческом товариществе не имеет никакой юридической силы.
Правило №6. Проверяем на ограничения.
На продажу участка могут быть наложены ограничения в виду специфики расположения дачи. Например, если она находится в водоохранной зоне или вблизи аэропорта. Здесь, опять же, поможет выписка из ЕГРН. При покупке не только участка, но и домика, на каждый объект должна быть составлена отдельная выписка. Можно воспользоваться бесплатными сервисами, такими как «Справочная информация по объектам недвижимости онлайн» и «Публичная кадастровая палата» на сайте Росреестра.
Правило №7. Проверяем на разрешения.
Обратите внимание, какие виды работ можно осуществлять на приобретаемом земельном участке. Вид разрешения «Под строительство индивидуального жилого дома» дает полное право будущему собственнику построить домик со всеми видами коммуникации и фундаментом. В таком домике можно даже оформить жилую прописку. Вид разрешения «Для ведения подсобного хозяйства» и расположение участка на землях с/х назначения допускает возведение теплицы или небольшого сарайчика. Поэтому если на участке со вторым видом разрешения построен домик, будьте готовы к проблемам. Вид разрешения «Особое использование территории» может наложить вето даже на разведение огня, не то, чтобы на самое простое строительство.
Правило №8. Играем в «Тетрис».
Одной из самых распространенных проблем является несоответствие фактического расположения объектов на участке юридически заявленному. Для того чтобы избежать нарушения строительных норм, пригласите кадастрового инженера, который проведет независимую экспертизу. Благодаря этой экспертизе, можно избежать проблем до того момента, когда продавец получит желанную сумму денег, а покупатель вместо исполнения мечты – испорченное настроение.
Желаем вам успешных и легких сделок!
Обратите внимание, какие виды работ можно осуществлять на приобретаемом земельном участке. Вид разрешения «Под строительство индивидуального жилого дома» дает полное право будущему собственнику построить домик со всеми видами коммуникации и фундаментом. В таком домике можно даже оформить жилую прописку. Вид разрешения «Для ведения подсобного хозяйства» и расположение участка на землях с/х назначения допускает возведение теплицы или небольшого сарайчика. Поэтому если на участке со вторым видом разрешения построен домик, будьте готовы к проблемам. Вид разрешения «Особое использование территории» может наложить вето даже на разведение огня, не то, чтобы на самое простое строительство.
Правило №8. Играем в «Тетрис».
Одной из самых распространенных проблем является несоответствие фактического расположения объектов на участке юридически заявленному. Для того чтобы избежать нарушения строительных норм, пригласите кадастрового инженера, который проведет независимую экспертизу. Благодаря этой экспертизе, можно избежать проблем до того момента, когда продавец получит желанную сумму денег, а покупатель вместо исполнения мечты – испорченное настроение.
Желаем вам успешных и легких сделок!
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com