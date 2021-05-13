10 000 рублей в августе 2021 полагаются школьникам или детям от 6 до 18 лет, разъяснения Пенсионного фонда

Выплаты по 10 000 рублей в августе 2021 года на детей от 6 до 18 лет ждут российские семьи. Родители обрадовались, услышав заявление президента РФ Владимира Путина о новом пособии. Но после у россиян возникли сомнения из-за противоречивой информации, поступающей из разных источников.
Когда глава государства озвучивал свое послание Федеральному собранию 21 апреля, он сформулировал эту меру поддержки как «единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 000 рублей на всех школьников». Кроме того Путин добавил, что деньги получат и на будущих первоклассников, которые впервые пойдут в школу в сентябре 2021 года. Но тогда президент не уточнил возраст детей, на которых будет распространяться новая выплата.
Некоторую ясность лидер нации внес в перечень поручений по итогам послания, опубликованный на сайте кремля 2 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он поручил правительству «предусмотреть единовременную выплату в августе 2021 года в размере 10 000 рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет». Но снова возникли сомнения, поскольку в поручении ничего не сказано о том, что ребенок обязательно должен учиться в школе или быть будущим первоклассником. Вроде бы, критерием получения «десятки» является только возраст детей. Но следующая фраза в поручении упоминает школьников-инвалидов, для которых необходимо предусмотреть особый порядок августовской выплаты.
Итак, родители озадачены: разовое пособие полагается на всех детей от 6 до 18 лет или только на тех, кто, входя в этот возрастной диапазон, обязательно учится в школе? Распространится ли выплата на детей, которым исполнилось или исполнится 6 лет, но они в 2021 году не идут в школу, как и на выпускников 11-х классов, которые заканчивают учебу в этом году?
Кстати, родители учеников выпускных классов надеются, что получат 10 000 рублей в августе, поскольку у них уже начались серьезные траты на выпускной вечер, последний звонок, подарки учителям и прочее. Кроме того, в каждой школе своя дата окончания учебного года. Даже в Бердске. Где-то учебный год завершается 18 июня, где-то 30 июня, а в каких-то 31 августа.
Пока нет конкретики и по детям, которые после 9-го класса решили уйти из школы в колледжи или техникумы. Включат ли их в список получателей августовского пособия? Вероятно, подробные разъяснения по выплатам дадут министерства и ведомства, которым глава правительства Михаил Мишустин 5 мая поручил организовать выплату и предоставить доклад о сделанном до 17 августа. Отчитаться же о предоставлении этой меры поддержки кабмин должен президенту до 1 сентября 2021 года.
Глава Минтруда Антон Котяков, комментируя послание президента Федеральному собранию, заявил, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе получат более 17 млн семей, где есть дети школьного возраста. По его словам, никаких справок родителям или опекунам собирать не придется, достаточно подать заявление на портале госуслуг. Средства перечислят на карточки в середине августа.
Но пока никаких разъяснений относительно выплаты «десятки» территориальные подразделения Пенсионного фонда не получали. Не исключено, что ПФР и не будет заниматься выплатами, как это он делал в 2020 году при перечисления пособия в размере 10 000 на каждого ребенка в июне и июле. Пока лишь обозначено участие ПФР, наряду с Митруда и Минфином, в новых мерах поддержки, озвученных президентом — в поручении Мишустина.
- Какая функция будет возложена на органы Пенсионного фонда, пока неизвестно. Если мы будем заниматься выплатами, то обязательно уведомим, как это происходить. Может быть, мы будем только принимать и обрабатывать заявления, может, - только финансировать. Пока никаких распорядительных документов по «десятке» к школе нет, - прокомментировала 13 мая «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Кусова, курирующая Бердск в УПФР Советского района Новосибирска.
По ее словам, пока не пришли какие-либо разъяснительные документы.
- Поэтому каким образом пойдет эта разовая выплата, пока сказать невозможно, - еще раз акцентировала Татьяна Юрьевна, подчеркнув, что она взяла на заметку вопросы, которые задают сейчас родители. И если Пенсионному фонду поручат организовывать эту выплату, Кусова пообещала все разъяснить читателям «Курьер. Среда. Бердск».