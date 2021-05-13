Алабай бродит на дачах в Новом поселке за детским лагерем Тимуровец
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Алабай бродит на дачах в Новом поселке за детским лагерем Тимуровец

11:51:315/13/2021
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Предположительно среднеазиатская овчарка алабай. Похоже потерялась.

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель: 
На дачах в Новом поселке, за детским лагерем Тимуровец бродит большая собака

На дачах в Новом поселке, за детским лагерем Тимуровец бродит большая собака, предположительно среднеазиатская овчарка алабай. Похоже потерялась.
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алабай бродит
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