Алабай бродит на дачах в Новом поселке за детским лагерем Тимуровец

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель:
На дачах в Новом поселке, за детским лагерем Тимуровец бродит большая собака, предположительно среднеазиатская овчарка алабай. Похоже потерялась.
Предположительно среднеазиатская овчарка алабай. Похоже потерялась.
От редакции
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