Недвижимость в Твери
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Недвижимость в Твери

3:11:385/13/2021Фото: etagitver.ru
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Выбор недвижимости в Твери – возможность проживать с повышенным комфортом.

недвижимость
Недвижимость в Твери

Тверь – это древнейший город в Центральной части России. Спрос на жилье здесь довольно большой, хотя цены на недвижимость в Твери довольно высокие. Это объясняется близостью к Москве и Санкт-Петербургу, а также изумительно красивой природой в окрестностях. Но, чтобы гарантировать комфортность проживания необходимо ответственно отнестись к выбору жилья и его местоположению.

Город административно разделен на 4 района: Центральный, Московский, Пролетарский и Заволжский. Каждый из них отличается обособленной инфраструктурой, и имеет свои плюсы и минусы, что нужно учитывать при выборе жилья.

В центральном районе недвижимость представлена объектами вторичного рынка. К плюсам можно отнести шаговую  доступность ко всем основным историческим достопримечательностям. Отдыхать можно Городском саду, который раскинулся на берегах Волги, или в парке Победы. Развитая транспортная сеть позволяет быстро добираться в любой район города.

В Московском районе расположено множество промышленных предприятий, поэтому можно найти работу рядом с домом. В силу не очень хорошей экологической обстановки жилье здесь продается по более низкой стоимости. При этом быстрыми темпами возводятся новостройки с современной планировкой. Благодаря этому развивается транспортная инфраструктура. Местом отдыха является Бобачевскую рощу.

В Пролетарском районе на западе от центра хорошо развита торгово-развлекательная структура. Большинство промышленных предприятий  - недействующие и заброшенные. Поэтому на территории района сохраняется благополучная экология. Здесь в последнее время возводится много новых микрорайонов, но пока еще многие из них не связаны с другими районами транспортной сетью. Отдохнуть на природе можно в Первомайской роще и парке Текстильщиков.

Заволжский район расположен на левобережье. Здесь функционирует несколько крупных промышленных предприятий. Но благодаря современному оснащению и внедрению новейших технологий негативного влияния на экологию они не оказывают. Отдохнуть можно в зеленых зонах вдоль Волги и Тверцы, Комсомольской роще, парке «Сахарово». Живописно выглядит  набережная Афанасия Никитина. Повышается комфортность проживания в новостройках наличием большого количество спортивных площадок, комплексов и баз.

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