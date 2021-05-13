Тверь – это древнейший город в Центральной части России. Спрос на жилье здесь довольно большой, хотя цены на недвижимость в Твери довольно высокие. Это объясняется близостью к Москве и Санкт-Петербургу, а также изумительно красивой природой в окрестностях. Но, чтобы гарантировать комфортность проживания необходимо ответственно отнестись к выбору жилья и его местоположению.
Город административно разделен на 4 района: Центральный, Московский, Пролетарский и Заволжский. Каждый из них отличается обособленной инфраструктурой, и имеет свои плюсы и минусы, что нужно учитывать при выборе жилья.
В центральном районе недвижимость представлена объектами вторичного рынка. К плюсам можно отнести шаговую доступность ко всем основным историческим достопримечательностям. Отдыхать можно Городском саду, который раскинулся на берегах Волги, или в парке Победы. Развитая транспортная сеть позволяет быстро добираться в любой район города.
В Московском районе расположено множество промышленных предприятий, поэтому можно найти работу рядом с домом. В силу не очень хорошей экологической обстановки жилье здесь продается по более низкой стоимости. При этом быстрыми темпами возводятся новостройки с современной планировкой. Благодаря этому развивается транспортная инфраструктура. Местом отдыха является Бобачевскую рощу.
В Пролетарском районе на западе от центра хорошо развита торгово-развлекательная структура. Большинство промышленных предприятий - недействующие и заброшенные. Поэтому на территории района сохраняется благополучная экология. Здесь в последнее время возводится много новых микрорайонов, но пока еще многие из них не связаны с другими районами транспортной сетью. Отдохнуть на природе можно в Первомайской роще и парке Текстильщиков.
Заволжский район расположен на левобережье. Здесь функционирует несколько крупных промышленных предприятий. Но благодаря современному оснащению и внедрению новейших технологий негативного влияния на экологию они не оказывают. Отдохнуть можно в зеленых зонах вдоль Волги и Тверцы, Комсомольской роще, парке «Сахарово». Живописно выглядит набережная Афанасия Никитина. Повышается комфортность проживания в новостройках наличием большого количество спортивных площадок, комплексов и баз.