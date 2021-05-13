Как правильно выбрать вихревую воздуходувку?
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Как правильно выбрать вихревую воздуходувку?

3:15:365/13/2021
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Промышленной воздуходувкой является нагнетающий агрегат, который используется с целью создания давления до одной атмосферы, характеризуется высоким уровнем производительности.


Наша компания предоставляет возможность купить промышленные воздуходувки от всемирно известных производителей на взаимовыгодных условиях.

Область применения

Промышленная воздуходувка используется с целью создания потока сжатого воздуха объемом до 2200 куб.м/час, при этом давление остается на относительно небольшом уровне и не превышает отметку в 1040 мБар. При сопоставлении с обычным вентилятором обеспечивается более высокий уровень давления. А при сравнении с промышленным компрессором высокого давления, оборудование от нашей компании обеспечивают лучшую производительность. Установка может использоваться и для создания незначительного вакуума, не более 730 мБар.

Как правило, вихревые воздуходувки используются для решения следующих производственных задач:

  • Нагнетание воздушного потока;
  • Сдув мусора, грязи, пыли, опилок воздушным потоком;
  • Вентилирование, сушка, образование воздушной подушки.
При необходимости создания вакуумного пространства также можно использовать промышленную воздуходувку. При этом стоимость оборудования будет ниже, а производительность на порядок выше, нежели чем при сопоставлении с аналоговым вакуумным насосом.

Как правильно выбрать вихревую воздуходувку?

В каталоге нашей компании предоставлены агрегаты и установки от ведущих производителей. Вы сможете заказать необходимое оборудование исходя из поставленных критериев поиска. Мы гарантируем быструю и удобную доставку заказанного агрегата по всей территории РФ. Для подбора необходимой нагнетающей установки вы сможете воспользоваться функциональным поиском, который поможет подобрать оборудование исходя из конкретно поставленной задачи.

Ключевые требования

К основным требованиям, которые выдвигаются к воздуходувкам, необходимо отнести:
  • Продолжительность безотказной работы агрегата при номинальных эксплуатационных условиях;
  • Если установка будет эксплуатироваться в помещении с людьми, то уровень воспроизводимого шума не должен превышать 80 Дб;
  • Защищенность электрической составляющей оборудования. К примеру, защищённость электрического двигателя при условии работы агрегата в помещении с повышенным уровнем влажности;
  • Затраты на сервисное и техническое обслуживание;
  • Базовые эксплуатационные характеристики: КПД, уровень нагнетаемого давления, производительность, вакуум и так далее.

Выгодное предложение

Наша компания «ВОЗДУХОДУВКИ.ПРО» работает непосредственно с заводами производителями данного оборудования. Это дает нам возможность исключить во всех процессах участие каких-либо третьих лиц. Этим и обуславливается столь выгодная для покупателя стоимость на воздуходувки.

Наибольшим спросом пользуется оборудование от таких немецких производителей, как Bush и Becker. Агрегаты отличаются отменным качеством и продолжительным эксплуатационным периодом. Не менее актуально и оборудование из Италии от таких компаний, как FPZ и SEKO. При сопоставлении с немецкими аналогами итальянские воздуходувки стоят порядком дешевле, при этом по эксплуатационным характеристикам практически ни в чем им не уступают.

Официальный сайт компании: https://vozduhoduvki.pro


Телефон: 8 (800) 551-38-11


Почта: engineer@vozduhoduvki.pro


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вихревые воздуходувки
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