Наша компания предоставляет возможность купить промышленные воздуходувки от всемирно известных производителей на взаимовыгодных условиях.
Область примененияПромышленная воздуходувка используется с целью создания потока сжатого воздуха объемом до 2200 куб.м/час, при этом давление остается на относительно небольшом уровне и не превышает отметку в 1040 мБар. При сопоставлении с обычным вентилятором обеспечивается более высокий уровень давления. А при сравнении с промышленным компрессором высокого давления, оборудование от нашей компании обеспечивают лучшую производительность. Установка может использоваться и для создания незначительного вакуума, не более 730 мБар.
Как правило, вихревые воздуходувки используются для решения следующих производственных задач:
- Нагнетание воздушного потока;
- Сдув мусора, грязи, пыли, опилок воздушным потоком;
- Вентилирование, сушка, образование воздушной подушки.
Как правильно выбрать вихревую воздуходувку?В каталоге нашей компании предоставлены агрегаты и установки от ведущих производителей. Вы сможете заказать необходимое оборудование исходя из поставленных критериев поиска. Мы гарантируем быструю и удобную доставку заказанного агрегата по всей территории РФ. Для подбора необходимой нагнетающей установки вы сможете воспользоваться функциональным поиском, который поможет подобрать оборудование исходя из конкретно поставленной задачи.
Ключевые требованияК основным требованиям, которые выдвигаются к воздуходувкам, необходимо отнести:
- Продолжительность безотказной работы агрегата при номинальных эксплуатационных условиях;
- Если установка будет эксплуатироваться в помещении с людьми, то уровень воспроизводимого шума не должен превышать 80 Дб;
- Защищенность электрической составляющей оборудования. К примеру, защищённость электрического двигателя при условии работы агрегата в помещении с повышенным уровнем влажности;
- Затраты на сервисное и техническое обслуживание;
- Базовые эксплуатационные характеристики: КПД, уровень нагнетаемого давления, производительность, вакуум и так далее.
Выгодное предложениеНаша компания «ВОЗДУХОДУВКИ.ПРО» работает непосредственно с заводами производителями данного оборудования. Это дает нам возможность исключить во всех процессах участие каких-либо третьих лиц. Этим и обуславливается столь выгодная для покупателя стоимость на воздуходувки.
Наибольшим спросом пользуется оборудование от таких немецких производителей, как Bush и Becker. Агрегаты отличаются отменным качеством и продолжительным эксплуатационным периодом. Не менее актуально и оборудование из Италии от таких компаний, как FPZ и SEKO. При сопоставлении с немецкими аналогами итальянские воздуходувки стоят порядком дешевле, при этом по эксплуатационным характеристикам практически ни в чем им не уступают.
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