Удобная мебель для маленькой квартиры

Сбылась ваша мечта. Вы обладатель небольшой квартиры-студии. Встает вопрос: какую мебель купить, чтобы комната не казалась захламленной и цена не ударила по кошельку?
Это интересно!
• Размер квартиры-студии в Бердске от 18 м2.
• Самая маленькая квартира в Китае - 4,5 м2. Это крошечное помещение без перегородок, где спальное место располагается на втором ярусе, над мини-кухней или санузлом.
Это интересно!
• Размер квартиры-студии в Бердске от 18 м2.
• Самая маленькая квартира в Китае - 4,5 м2. Это крошечное помещение без перегородок, где спальное место располагается на втором ярусе, над мини-кухней или санузлом.
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Кухонный уголок
- Заказывая кухонный гарнитур или покупая готовый, выбирайте шкафы до потолка и в пол, так вы сможете максимально задействовать пространство, - советует директор мебельной компании Елена Куринная. - Светлые цвета расширят простран-ство. Сейчас модны контрасты, поэтому, если хотите добавить яркости в интерьер, выбирайте темный низ (к примеру, венге) и светлый верх (беленый дуб).
Встроенная бытовая техника позволит не только сэкономить место, но и регулярно радовать домочадцев вкуснейшими блюдами.
Если у вас нет большой семьи, откажитесь от обеденного стола, заменив его барной стойкой. Складной стол и стулья еще один компактный вариант для маленькой квартиры.
Спальная зона
В студии предпочтителен диван. Выбирая его, нужно учитывать, что слишком большой загромоздит комнату, а маленький может не вместить всех гостей и родственников, зашедших к вам на огонек. В зависимости от конфигурации вашей комнаты это может быть угловой диван. Он очень вместительный, а на ночь превращается в свободное спальное ложе. Нужно учесть тот факт, что этот предмет мебели должен не только вписываться в окружающее пространство, но и быть комфортным спальным местом. Диван-кровать с ортопедическим матрасом подарит вам полноценный отдых и сладкие сны.
Чтобы обновить обивку, не обязательно покупать новую мебель. Закажите перетяжку мебели, и ваше пространство заиграет новыми красками.
Если вы все-таки остановили свой выбор на кровати, ее можно разместить в нише и закрыть от посторонних глаз шторами или перегородкой. Для семей с двумя детьми двухъярусная кровать - идеальное решение. В вашей семье пока один ребенок? Модель, где сверху кровать, а внизу письменный стол, экономична и функциональна.
Не нашли подходящий вариант в магазине? Обратитесь в фирму! При помощи мебели, изготовленной на заказ, вы создадите уютный интерьер, максимально комфортный для жизни.
В студии предпочтителен диван. Выбирая его, нужно учитывать, что слишком большой загромоздит комнату, а маленький может не вместить всех гостей и родственников, зашедших к вам на огонек. В зависимости от конфигурации вашей комнаты это может быть угловой диван. Он очень вместительный, а на ночь превращается в свободное спальное ложе. Нужно учесть тот факт, что этот предмет мебели должен не только вписываться в окружающее пространство, но и быть комфортным спальным местом. Диван-кровать с ортопедическим матрасом подарит вам полноценный отдых и сладкие сны.
Чтобы обновить обивку, не обязательно покупать новую мебель. Закажите перетяжку мебели, и ваше пространство заиграет новыми красками.
Если вы все-таки остановили свой выбор на кровати, ее можно разместить в нише и закрыть от посторонних глаз шторами или перегородкой. Для семей с двумя детьми двухъярусная кровать - идеальное решение. В вашей семье пока один ребенок? Модель, где сверху кровать, а внизу письменный стол, экономична и функциональна.
Не нашли подходящий вариант в магазине? Обратитесь в фирму! При помощи мебели, изготовленной на заказ, вы создадите уютный интерьер, максимально комфортный для жизни.
Зона чистоты
Если у вас ванная комната совсем крохотная, вместо ванны лучше установить компактную душевую кабинку. Места совсем не хватает? Стиральную машину можно разместить на кухне.
В магазинах Бердска представлены шкафы под мойку. Они позволяют компактно разместить все моющие средства, а шкафчик над мойкой обеспечит вас дополнительным местом для хранения гигиенических принадлежностей.
Обращайте внимание на материал. Ванная - место с повышенной влажностью, поэтому мебель в данную комнату должна быть влагостойкая. Такая обстановка будет радовать вас своей красотой долгое время. Важный момент в декоре: плитка на стенах и на полу одного цвета делает комнату больше.
Если у вас ванная комната совсем крохотная, вместо ванны лучше установить компактную душевую кабинку. Места совсем не хватает? Стиральную машину можно разместить на кухне.
В магазинах Бердска представлены шкафы под мойку. Они позволяют компактно разместить все моющие средства, а шкафчик над мойкой обеспечит вас дополнительным местом для хранения гигиенических принадлежностей.
Обращайте внимание на материал. Ванная - место с повышенной влажностью, поэтому мебель в данную комнату должна быть влагостойкая. Такая обстановка будет радовать вас своей красотой долгое время. Важный момент в декоре: плитка на стенах и на полу одного цвета делает комнату больше.
Зона хранения
По мнению специалиста мебельной индустрии, встроенный шкаф-купе - идеальная конструкция для хранения вещей. Большой плюс: он не занимает много места, а может вместить не только вещи, но и бытовую технику. Да и модель без дополнительных стенок стоит дешевле.
По мнению специалиста мебельной индустрии, встроенный шкаф-купе - идеальная конструкция для хранения вещей. Большой плюс: он не занимает много места, а может вместить не только вещи, но и бытовую технику. Да и модель без дополнительных стенок стоит дешевле.
важно!
При заказе обратите внимание на качество механизма раздвижных дверей.
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Шторы
Гардины и портьеры способны при минимуме затрат преобразить интерьер.
- Лучше вешать шторы от потолка до пола: это зрительно вытянет помещение, - советует директор сети салонов штор Любовь Чмыренко. - В маленькой комнате лучше отказаться от крупных принтов и темных расцветок. Используйте светлые оттенки и мелкий декор. Если комната выходит на солнечную сторону, защитить вас от яркого солнца могут шторы блэкаут.
Маленькие хитрости при обустройстве квартиры-студии
Откажитесь от большого количества маленьких предметов мебели.
Не злоупотребляйте декорированием комнаты мелкими статуэтками и сувенирами.
Кованая мебель - отличный вариант для небольших помещений. Она смотрится воздушной. Сделанные на заказ стол и полки преобразят интерьер, из обычного помещения сделают место, подчеркивающее индивидуальность и вкус хозяев.
Визуально сделать комнату больше помогают зеркала.
Откажитесь от большого количества маленьких предметов мебели.
Не злоупотребляйте декорированием комнаты мелкими статуэтками и сувенирами.
Кованая мебель - отличный вариант для небольших помещений. Она смотрится воздушной. Сделанные на заказ стол и полки преобразят интерьер, из обычного помещения сделают место, подчеркивающее индивидуальность и вкус хозяев.
Визуально сделать комнату больше помогают зеркала.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com